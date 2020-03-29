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Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor

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Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor
Hollandalı aile hekimleri: Koronavirüs yüzünden ölen çok sayıda kişi test edilmeden gömülüyor

Hollanda'da koronavirüs salgının ilk saptandığı ve en yaygın görüldüğü yer olan Brabant eyaletinde, büyük bölümü yaşlılardan oluşan çok sayıda kişinin, koronavirüs nedeniyle hastaneye yetişemeden evinde öldüğü belirtildi.

Bu yüzden, ölen kişiler, salgın kurbanları arasında sayılmıyor.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) programına göre, Uden, Erp, Schijndel, Boerdonk başta olmak üzere, Brabant'taki birçok kent ve kasabada ölen çok sayıda kişi, test edilmeden gömüldü.

Bu nedenle, Brabant bölgesinde hastaneye gidemeden evinde ölen çok sayıda koronavirüs hastası, salgın kurbanları arasında sayılmıyor.

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