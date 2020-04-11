Hollandalı araştırmacılar: Koronavirüsle ilgili önemli bir bulgu elde ettik

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, koronavirüs hastalığının tedavisinde etkili olabilecek, önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Hollandalı araştırmacıların, Preprints adlı bilimsel platformda yayımlanan ataştırmasında, koronavirüs hasatalarının akciğerlerinin nasıl bu kadar hızla hasar gördüğü incelendi.

Bazı korona hastalarını yakından izleyen araştırmacılar, solunum sorunlarının sadece bir enfeksiyondan kaynaklanamayabileceği sonucuna vardı.

Dahiliye ve enfeksiyon uzmanı Frank van de Verdonk'a göre, akciğerlerdeki küçük kan damarlarındaki sızıntı da, kısmen ciğeri doldurduğu için sorunlara neden oluyor.

ACE2 enzimi

Hollandalı bilim insanına göre, bunun olası nedenlerinden biri, "ACE2" adı verilen önemli bir enzimin koronavirüs tarafından ortadan kaldırılması. Bu enzim, insan vücudu için, bradkinin maddesini kontrol etmek de dahil olmak üzere önemli işleve sahip.

Van de Verdonk, ACE2'nin ortadan kaldırılması sonucu, kontrol edilemeyen bradkinin maddesinin, küçük kan damarlarında sızıntıya neden olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs hastalarında tam olarak bu etkiyi gördüğümüze inanmak için iyi bi nedenimiz var" dedi.

Hollandalı araştırmacılar, bradkininin etkisini bastırmak için araçlar bulunduğunu belirterek, bunun kornüonavirüs hastalarının tedavisinde çok önemli bir rol oynayabileceğini vurguladılar.

AD gazetesine göre, Radboud ve Utrecht Üniversitesi tıp fakülteleri, birlikte bu konuyu araştırma kararı aldı. Bunun için tedavi ünitelerinin kurulmaya başlandığı belirtildi.