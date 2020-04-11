  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Hollandalı araştırmacılar: Koronavirüsle ilgili önemli bir bulgu elde ettik

» »
Hollandalı araştırmacılar: Koronavirüsle ilgili önemli bir bulgu elde ettik
Hollandalı araştırmacılar: Koronavirüsle ilgili önemli bir bulgu elde ettik

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, koronavirüs hastalığının tedavisinde etkili olabilecek, önemli bir keşif yaptıklarını duyurdu.

Hollandalı araştırmacıların, Preprints adlı bilimsel platformda yayımlanan ataştırmasında, koronavirüs hasatalarının akciğerlerinin nasıl bu kadar hızla hasar gördüğü incelendi.

Bazı korona hastalarını yakından izleyen araştırmacılar, solunum sorunlarının sadece bir enfeksiyondan kaynaklanamayabileceği sonucuna vardı.

Dahiliye ve enfeksiyon uzmanı Frank van de Verdonk'a göre, akciğerlerdeki küçük kan damarlarındaki sızıntı da, kısmen ciğeri doldurduğu için sorunlara neden oluyor.

ACE2 enzimi

Hollandalı bilim insanına göre, bunun olası nedenlerinden biri, "ACE2" adı verilen önemli bir enzimin koronavirüs tarafından ortadan kaldırılması. Bu enzim, insan vücudu için, bradkinin maddesini kontrol etmek de dahil olmak üzere önemli işleve sahip.

Van de Verdonk, ACE2'nin ortadan kaldırılması sonucu, kontrol edilemeyen bradkinin maddesinin, küçük kan damarlarında sızıntıya neden olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs hastalarında tam olarak bu etkiyi gördüğümüze inanmak için iyi bi nedenimiz var" dedi.

Hollandalı araştırmacılar, bradkininin etkisini bastırmak için araçlar bulunduğunu belirterek, bunun kornüonavirüs hastalarının tedavisinde çok önemli bir rol oynayabileceğini vurguladılar.

AD gazetesine göre, Radboud ve Utrecht Üniversitesi tıp fakülteleri, birlikte bu konuyu araştırma kararı aldı. Bunun için tedavi ünitelerinin kurulmaya başlandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OPEC Ve OPEC Dışı Ülkeler Petrol Üretimini Azaltma Kararı Aldı10 Nisan 2020 Cuma 11:48
  • Koronavirüs: İtalya’da bir günde 610 kişi öldü, toplam can kaybı 18 bini geçti09 Nisan 2020 Perşembe 20:48
  • İtalyan Başbakanı: Kısıtlamaları ay sonuna doğru gevşetebiliriz09 Nisan 2020 Perşembe 13:15
  • BM Kovid-19 nedeniyle Barış Gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı09 Nisan 2020 Perşembe 09:55
  • Yoğun bakımda 3. gününe giren Johnson’ın sağlık durumu düzelmeye başladı09 Nisan 2020 Perşembe 09:26
  • İtalya'da kendine Covid-19 teşhisi koyan Türk doktor: Türkiye'de hastalığın kazandığı ivme korkutucu08 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • AB'yi 'hayal kırıklığı' olarak nitelendiren Avrupa Araştırma Merkezi Başkanı istifa etti08 Nisan 2020 Çarşamba 14:10
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson Geceyi Yine Yoğun Bakımda Geçirdi08 Nisan 2020 Çarşamba 11:08
  • İspanya’da tabut satışı ‘patladı’; talep sekiz kat arttı07 Nisan 2020 Salı 20:04
  • Yunan adalarındaki çocuk sığınmacılara virüs engeli07 Nisan 2020 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti