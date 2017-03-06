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Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders: Türk bakanlar 'istenmeyen kişi' ilan edilsin

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Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders: Türk bakanlar 'istenmeyen kişi' ilan edilsin
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders hükümetten, Türk bakanları Nisan ayı ortalarına kadar "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmesini istedi.

Geert Wilders, böylece hiçbir Türk bakanın Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi kampanya için Hollanda'ya gelemeyeceğini savundu.

Bu durumda Türkiye'ye "net ve güçlü bir mesaj verilmiş olacağını" vurgulayan Wilders, Türk yetkililerin Hollanda'da kampanya faaliyetleri yürütmesine kesinlikle karşı.

Wilders, Türkiye'de referandumda oylanacak anayasa değişikliğini ise "Parlamentoyu ortadan kaldırarak İslamofaşist Türk diktatörü Erdoğan'ı güçlendirecek gelişme" olarak nitelendirdi.

PVV, Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak genel seçimde ilk sırada yer alabilir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anayasa referandumu kampanyası için 11 Mart'ta Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Hoogvliet'te Türkiyeli seçmenlerle buluşma kararı almıştı.

 

Hollanda'da Çavuşoğlu'nun kararına tepkiler sürüyor.

 

PVV lideri Geert Wilders, Çavuşoğlu'na toplantı yasağı konusunun sadece Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip'e bırakılamayacağını savundu. Abutalip'in "güvenlik gerekçesiyle" toplantıyı iptal etme yetkisi bulunduğunu anımsatan Wilders, Çavuşoğlu'nun bu durumda Hollanda'da başka bir kentte toplantı düzenleyebileceğini söyledi.

'Resmi yasak için arayış sürüyor'

Hollanda Başbakan Yardımıcısı Lodewijk Ascher ise Pazar günü katıldığı bir televizyon programında Çavuşoğlu'nun ülkelerinde referandum kampanyası yapmasını istemediklerini yineledi.

İşçi Partisi'nden (PvdA) Ascher, gerekirse Türkiye ile yaşanacak bir diplomatik gerilime hazır olduklarını söyledi.

Ascher de, Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantının resmen yasaklanması için arayışların sürdüğünü belirtti.

Hollanda'nın değerleri için mücadele ettiklerini söyleyen Ascher, Ankara'nın ülkesindeki Türkiye kökenlilerin nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin girişimleri olduğunu savundu.

Ankara'nın, "Hollanda'daki Türkler bizim de vatandaşımız" açıklamasını "rahatsız edici" olarak nitelendiren Ascher'e göre Türkiye kökenliler, Hollanda'da kendi hayatlarını kurup, kendi seçimlerini yapmak istiyor.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, Türkiyeli göçmenlerin Ankara'nın baskısı olmadan özgürce yaşaması için onların haklarını savunduğunu söyledi.

Demokrasi ve düşünce özgürlüğü konusunda Türkiye'nin Hollanda'dan öğrenecek çok şeyi bulunduğunu dile getiren Ascher, "Ama şu anda konu bir başka ülkenin bakanının gelip Hollanda'da propaganda yapması. Biz bunu istemiyoruz" dedi.

 

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