Hollandalı biyologdan dünya dışı yaşam arayışı için önemli buluş

Amsterdam Özgür Üniversite'de doktora öğrencisi olan biyolog Lucas Patty, organik dokunun ışıkta benzersiz bir iz bıraktığını keşfetti.

Bilim çevreleri bu buluşu, dünya dışı yaşamın yakın gelecekte keşfi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Yeni yöntem, böyle bir yapıya sahip olduğu düşünülen TRAPPIST-1f gibi gezegenlerde yaşam olup olmadığını anlamak için kullanılabilir

Hollandalı bir bilim insanının buluşu, dünya dışındaki yaşamın keşfi konusunda umut oldu.

Amsterdam Özgür Üniversite'de doktora öğrencisi olan biyolog Lucas Patty, organik dokunun ışıkta benzersiz bir iz bıraktığını keşfetti.

Bilim çevreleri bu buluşu, dünya dışı yaşamın yakın gelecekte keşfi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Lucas Patty'nin bu hafta sunduğu doktora tezine göre, evde yetiştirilen bir çiçeğe dokunduktan sonra el feneri tutulunca, ışık bir tür tirbuşon haraketi yapıyor.

İnsan gözü bu değişimi fark edemiyor ancak Patty'nin geliştirdiği cihaz sayesinde ilk kez bu durum saptanabildi.

Hollandalı biyoloğa göre, bu tirbuşon haraketi, yaşamın karmaşası içinde bir düzen oluşturuyor. Birbirinin aynısı olan sağ ve sol elin, aralarında ayna işlevi gördüğünü belirten Patty, tıpkı eller gibi birbirinin aynısı olan moleküller bulunduğunu belirtiyor.

Canlı dokuların büyüme sırasında sürekli olarak bir şekil aldığını anlatan Hollandalı biyolog, bu yüzden ışığın karakteristik bir şekilde yansıdığını vurguladı.

Dünya yörüngesine yerleştirilecek teleskop

Lucas Patty'nin geliştirdiği aygıt, şu anda üniversite çatısından ağaçları ölçüyor. Ancak tez danışmanlarından astrobiyolog Inge - Leos ten Kate ve gökbilimci Frans Snik'e göre, bu aygıt sayesinde 20 yıl içinde dev bir teleskop aracılığıyla dünya dışı yaşam gözlenecek.

Hollanda'da yayımlanan Volkskrant gazetesine konuşan Frank Snik, "Bunu ölçerseniz, hayatı ölçersiniz" diyor. Snik'e göre, dünya dışı yaşam arayışında böyle bir yöntem henüz uygulanmadı.

Hollandalı gökbilimci "Işık spektrumuna baktığınızda, atmosfer dışında oksijen olup olmadığını anlayabilirsiniz" görüşünü dile getiriyor.

Astrobiyolog Inge - Leos ten Kate de, geliştirilen yeni tekniğin, dünya dışı yaşamın saptanması konusunda orta ve uzun vadede en umut verici yöntemlerden biri olduğunun altını çiziyor.

Tez danışmanları, henüz dünya dışı orman ya da yabancı yosunları algılamak için çok erken olduğu görüşünde. Çünkü günümüzde var olan teleskoplar, dünya dışındaki gezegenlerdeki ışığı ölçemiyor. Aradaki mesafenin çokluğu nedeniyle ışık, yıldızların parlaklığında boğuluyor.

Ancak gökbilimci Frans Snik, bu ışığı ölçebilecek hassas teleskopların önümüzdeki 10 yıl içinde bitirilmiş olacağını söylüyor. O zaman, Patty'nin buluşunu daha da geliştirip dünya dışında yaşam izlerini arayabileceklerini vurguluyor.

Bilim insanlarının hedefi, Hollandalı biyoloğun buluşunu, 2035 yılında dünyanın yörüngesine oturtulan bir teleskopla denemek.

Leiden Üniversitesi'nden astronomi profesörü Ignas Snellen ise, yeni buluşun kendi güneş sistemimiz içindeki araştırmalarda daha yararlı olabileceğini savunuyor. Snellen, Jüpiter'in uydusunda daha fazla inceleme yapmak için bu yöntemi öneriyor.

Araştırma ekibi gelecek yıldan itibaren bir uçaktan, 3 yıl içinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ölçüm yapmaya hazırlanıyor.