Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Hollandalı gazeteci Ans Boersma İstanbul'da oturma izninin süresini uzatmak için yaptığı başvuru esnasında gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. Boersma "istenmeyen kişi" ilan edildiğini söyledi.

Hollanda'da yayın yapan Financieele Dagblad ekonomi gazetesinin Türkiye muhabiri Ans Boersma gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

2017 yılından beri Türkiye'de ikamet eden Hollandalı gazeteci Boersma, Çarşamba günü oturma izninin süresini uzatmak üzere gerekli birimlere yaptığı başvuru sırasında gözaltına alındı ve geceyi polis denetiminde geçirdi.

Financieele Dagblad gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Boersma geceyi polis denetiminde geçirdikten sonra evindeki eşyalarını toplamasına dahi izin verilmeden Perşembe sabahı itibarıyla sınır dışı edilmek üzere uçağa bindirildi.

31 yaşındaki gazeteci uçağa binmeden önce Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Ve kendinizi bir anda Hollanda'ya giden bir uçakta buluyorsunuz" ifadesini kullandı. Boersma mesajında ayrıca Türkiye tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği bilgisini paylaştı.

İsmi gizli kalmak koşuluyla konuyla ilgili gazetecilere konuşan bir hükümet yetkisi "Şu an itibarıyla söyleyebileceğim tek şey kendisinin sınır dışı edilmesinin gazetecilik faaliyetleri ya da Türkiye'den yaptığı haberler ile ilgisi olmadığıdır" dedi.

Basın kartı henüz yenilenmişti

Hollandalı gazetecinin 2019 yılı için basın kartı dokuz gün önce yenilenmişti. Financieele Dagblad haberine göre gözaltı kararından sonra Hollanda Gazeteciler Birliği (NJV) Boersma için derhal bir avukat atadı ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundan da bir temsilci gazeteciyi karakolda ziyaret etti. Boersma'nın sınır dışı edilmesine engel olmak için Konsolosluk nezdinde yapılan girişimler başarısız oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tepkili

Gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yazılı bir duyuru yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye şubesi, kendisine sadece dokuz gün önce basın kartı verilmesine karşın Boersma'nın nasıl güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiğini yetkililerin açıklaması istedi.

RSF'nin her yıl yayınladığı 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke arasında 157'inci sırada yer alıyor.

"Çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli"

Boersma'nın çalıştığı Financieele Dagblad editörü Jan Bonjer de gazetecinin sınır dışı edilmesini "çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli" sözleriyle değerlendirdi.

Bonjer, "Ans görevini sorumluluk ve sağduyulu bir şekilde yerine getirdi… Türkiye'de gazetecilerin işlerini huzur içinde yapamamaları olağanüstü bir şekilde üzücü" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Hollanda arasında 2017 anayasa referandumu öncesinde kötüleşen ilişkiler, tarafların attığı karşılıklı adımlar neticesinde 2018 yazında normalleşmeye başlamış, aynı yılın Eylül ayında da karşılıklı olarak büyükelçiler atanmıştı.