  • BIST 95.909
  • Altın 223,181
  • Dolar 5,3617
  • Euro 6,1097
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

»
Hollandalı gazeteci Ans Boersma İstanbul'da oturma izninin süresini uzatmak için yaptığı başvuru esnasında gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. Boersma "istenmeyen kişi" ilan edildiğini söyledi.
Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Hollanda'da yayın yapan Financieele Dagblad ekonomi gazetesinin Türkiye muhabiri Ans Boersma gözaltına alınıp sınır dışı edildi.

2017 yılından beri Türkiye'de ikamet eden Hollandalı gazeteci Boersma, Çarşamba günü oturma izninin süresini uzatmak üzere gerekli birimlere yaptığı başvuru sırasında gözaltına alındı ve geceyi polis denetiminde geçirdi.

Financieele Dagblad gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Boersma geceyi polis denetiminde geçirdikten sonra evindeki eşyalarını toplamasına dahi izin verilmeden Perşembe sabahı itibarıyla sınır dışı edilmek üzere uçağa bindirildi.

31 yaşındaki gazeteci uçağa binmeden önce Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Ve kendinizi bir anda Hollanda'ya giden bir uçakta buluyorsunuz" ifadesini kullandı. Boersma mesajında ayrıca Türkiye tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiği bilgisini paylaştı.

İsmi gizli kalmak koşuluyla konuyla ilgili gazetecilere konuşan bir hükümet yetkisi "Şu an itibarıyla söyleyebileceğim tek şey kendisinin sınır dışı edilmesinin gazetecilik faaliyetleri ya da Türkiye'den yaptığı haberler ile ilgisi olmadığıdır" dedi.

Basın kartı henüz yenilenmişti

Hollandalı gazetecinin 2019 yılı için basın kartı dokuz gün önce yenilenmişti. Financieele Dagblad haberine göre gözaltı kararından sonra Hollanda Gazeteciler Birliği (NJV) Boersma için derhal bir avukat atadı ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundan da bir temsilci gazeteciyi karakolda ziyaret etti. Boersma'nın sınır dışı edilmesine engel olmak için Konsolosluk nezdinde yapılan girişimler başarısız oldu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tepkili

Gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yazılı bir duyuru yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye şubesi, kendisine sadece dokuz gün önce basın kartı verilmesine karşın Boersma'nın nasıl güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiğini yetkililerin açıklaması istedi.

RSF'nin her yıl yayınladığı 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke arasında 157'inci sırada yer alıyor.

"Çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli"

Boersma'nın çalıştığı Financieele Dagblad editörü Jan Bonjer de gazetecinin sınır dışı edilmesini "çirkin bir basın özgürlüğü ihlâli" sözleriyle değerlendirdi.

Bonjer, "Ans görevini sorumluluk ve sağduyulu bir şekilde yerine getirdi… Türkiye'de gazetecilerin işlerini huzur içinde yapamamaları olağanüstü bir şekilde üzücü" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Hollanda arasında 2017 anayasa referandumu öncesinde kötüleşen ilişkiler, tarafların attığı karşılıklı adımlar neticesinde 2018 yazında normalleşmeye başlamış, aynı yılın Eylül ayında da karşılıklı olarak büyükelçiler atanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un taşı toprağı beton : Yeşil alan oranında dünya sonuncusu!16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
  • Türkiye'den seçim manzaraları:165 yaşında seçmen var16 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  • Soğuğa ilginç çözüm: Yanan sobayı sırtına bağlayıp dolaştı! (video)16 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
  • Mahkeme eşine şiddet uygulayan kocaya 'boz ayı' cezası verdi16 Ocak 2019 Çarşamba 10:59
  • Adana'da su dolan işçi servisinde mahsur kalan 17 işçi kurtarıldı16 Ocak 2019 Çarşamba 08:20
  • Ahır'a seçmen kaydettiler15 Ocak 2019 Salı 19:08
  • Ekonomik tehdit konuları, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından tatlıya bağlandı15 Ocak 2019 Salı 18:15
  • İstanbul Yeni Havalimanına taşınma tarihi açıklandı15 Ocak 2019 Salı 18:04
  • Devlet Bahçeli: Gocunan varsa gocuk giysin15 Ocak 2019 Salı 17:25
  • IŞİD'in 'Konya emiri' eski özel harekat polisi çıktı15 Ocak 2019 Salı 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti