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Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, Rum Basını'nda gündem oldu

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Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’yla görüşmesi Rum basınına konu olmaya devam ediyor.
Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, Rum Basını'nda gündem oldu

Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’yla görüşmesi Rum basınına konu olmaya devam ederken, Rum Yönetimi’nin, Hollandalı milletvekilinin KKTC ziyareti konusunda diplomatik aşamada yoğun girişimlerde bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi “Hollandalı Milletvekili İşgal Altındaki Bölgelerde Evinde Gibi Hissediyor- Basından Kendisini Desteklemeyen Kıbrıslı Türk Politikacılara Eleştiriler” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum politikacılar ile birçok Kıbrıslı Rum’un, KKTC’yi ziyaret eden ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’yla görüşen Hollandalı milletvekilinin sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına sert bir şekilde yorum yaparken, KKTC’de ise, Kıbrıslı Türk politikacıların Hollandalı milletvekilinin desteklemediği şeklinde şikayetler dile getirildiğini yazdı.

Hollandalı milletvekilinin Ataoğlu’yla paylaştığı fotoğrafın altına birçok yorum yapıldığını yazan gazete, birçok Kıbrıslı Rum’un, sosyal medyadaki yorumlarında “Hollandalı milletvekilinin ziyaret ettiği toprağın Türkiye tarafından işgal edilmiş bir Avrupa toprağı olduğunu ve sahte devletin Türkiye dışında başka bir devlet tarafından tanınmadığına işaret ettiklerini” öne sürdü.

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Lukas Furlas’ın haricinde Hollandalı milletvekilinin paylaşımını Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in de yorumladığını yazan gazete, Petridis’in Twitter’daki şahsi hesabına Hollandalı milletvekilinin paylaşımını koyarak “gayri resmi konuşursam, temsil ettiğiniz kurum, kurumun resmi politikası ve Avrupa değerleri için yüz karasısınız. Etnik temizliği ve işgali destekliyorsunuz” şeklinde iddialarda bulunduğunu iletti.

Eleni Theoharus’un da Haan’a “utanmalısın” şeklinde yanıt verdiğini yazan gazete, DİKO’nun da konuyla ilgili açıklamada bulunarak Hollandalı milletvekilini eleştirdiğini aynı zamanda Rum Dışişlerini Bakanlığını buna sert şekilde tepki göstermeye ve gerek Lefkoşa Rum kesimindeki Hollanda Büyükelçiliği nezdinde, gerek de Lahey’deki Büyükelçilikleri aracılığıyla Hollanda Parlamentosu ve milletvekilinin partisi nezdinde girişimde bulunmaya çağırdığını aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi’nin, Hollandalı milletvekilinin KKTC ziyareti konusunda diplomatik aşamada yoğun girişimlerde bulunduğunu haber verdi.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum hükümetinin “açıkça kendi başına hareket eden bir milletvekilinin bireysel hareketine gereksiz boyutlar kazandırmaktan kaçınarak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapma niyetinde olmadığını” ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Kıbrıslı Türk Politikacılar Hollandalı Milletvekili Desteklemediler”, Politis’te “Hollandalı Milletvekili İşgal Altındaki Bölgelerde- Ataoğlu Memnun”, Fileleftheros’ta ise “Hollandalı Milletvekili İçin Tepki Fırtınası” başlıklarıyla yer buldu.

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