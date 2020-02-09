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Hollandalı rap şarkıcısı Murda nasıl Türkiye'de liste başı oldu?

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Müzisyen Ezhel ile birlikte seslendirdiği "Aya" adlı şarkı ile YouTube'da 100 milyondan fazla izlenen hip- hop sanatçısı Murda, Türkiye'de 3 çalışmasıyla birlikte Spotify'ın ilk 200 listesinin başlarında yer alıyor.
Hollandalı rap şarkıcısı Murda nasıl Türkiye'de liste başı oldu?

Müziğe Hollanda'da başlayan ve İspanya'da sürdürmeyi planlayan rapçinin yolu, Türk şarkıcı Ezhel ile kesişince, bambaşka bir serüven başlamış.

Amsterdam doğumlu olan 36 yaşındaki rapçi, Türkiye kökenli bir göçmen ailenin çocuğu. Asıl adı Önder Doğan. Anne ve babasının işleri nedeniyle çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye'de geçiren Doğan, uzun süredir müzikle uğraşıyor.

Hollandalı okul arkadaşları, gerçek ismini telafuz etmekte zorlandıkları için Önder Doğan'ı, "Türk" ya da "Murda Türk" diye çağırınca; o da sahne ismi olarak "Türk"ü kullanmaya karar vermiş.

Ancak okul dışında, "Türk" ismi farklı çağrışımlar yarattığı için, Önder Doğan, müzik piyasasında "Murda" adıyla devam etme kararı almış.

Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex'in de aralarında bulunduğu tanınmış Hollandalı hip-hopçularla çalışmalar yapan Murda, ilk albümünü 2008 yılında çıkardı.

Hollandaca ve İngilizce seslendirdiği şarkılarda, zaman zaman İspanyol esintileri de hissedilen Murda'ya, çevresindeki birçok kişi İspanya'ya gitmesini önermiş.

Ancak sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan takip ettiği Türk rapçi Ezhel ile tanışması, yönünü İspanya yerine Türkiye'ye çevirmesine yol açmış.

'Türkiye kariyerimin en önemli adımı'

Murda, hayatını önemli ölçüde değiştiren o süreci Hollanda Televizyonu'na (NOS) şöyle anlattı:

"Bir süredir Instagram'da takipleşiyorduk. Bir gün Ezhel bana, 'Bro, 10 yıldır müziğini dinliyorum' dedi. 'Bu nasıl olur, neden şimdiye kadar konuşmadık' diye düşündüm. Sonra ona, Hollanda'ya gelirse Amsterdam'ı gezdirebileceğimi söyledim. Böyle başladı. Daha sonra beraber stüdyoya girdik."

Ezhel ile birlikte Türkçe rap dünyasına adım atan Murda, Aya adlı şarkıyla, milyonlarca kişi tarafından tanındı. Aya, video paylaşım sitesi Youtube'da 100 milyondan fazla izlendi.

İkili, Ocak ayında Türkçe iki yeni single daha çıkardı. "Bir Sonraki Hayatım" ve "Eh Baba" da, Aya gibi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Her üç şarkı da internetteki müzik platformu Spotify Top 200 listesinin en üst sıralarına tırmandı.

Murda, NOS muhabirine, Türkiye'ye yönelmesini, kariyerinin en önemli adımı olarak değerlendirdi. Türkiye kararı öncesi, hep yeni bir şeyler denemek istediğini anlatan müzisyen, yaratıcı bir şekilde yeniden başarıyı yakalamaktan dolayı mutlu olduğunu söylüyor.

Müziğin, hayatındaki en önemli uğraş olmaya devam edeceğini belirten Murda, "Sonuna kadar devam etmek istiyorum. Bu hangi dilde olacak bilmiyorum ama Türkiye'de yeni bir maceraya başladım. Önce bunu tamamlamak istiyorum" diyor.

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