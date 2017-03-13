Hollandalılar Google’da bunları aradı!

Hollanda hükümetinin dün akşam Türk bakanlara ve Türk vatandaşlara uyguladığı davranışlar sonrasında Hollanda'da yapılan Google aramaları dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yaptıkları faşist uygulamayla Hollanda’daki Türk vatandaşlarla buluşmalarına izin vermeyen Hollanda hükümeti, hem Türkiye’de, hem Hollanda’da hem de dünya çapında tepki gördü.

Bakan Çavuşoğlu’nun uçuş izninin iptal edilmesi ve Bakan Kaya’nın karayolunun kapatılması, iki ülke arasında dostluk anlaşması imzalanmasından beri (405 yıl) en büyük diplomatik kriz olarak görülüyor.

Faşist uygulamaların yapıldığı dün akşam, Hollandalıların Google’da yaptığı aramalar da dikkat çekti. Google Trendler’in raporuna göre, Hollanda’da son 24 saat içinde yapılan en popüler 1. Google araması ‘Mevlut Cavusoglu’.

Google’ın Hollanda’daki Trend aramalar listesi ise şu şekilde:

2- Rotterdam

3- Turkije

5- Erdogan

9- Turks Consulaat Rotterdam (Türk Konsolosluğu)

10- Turkse Minister (Türk Bakan)

15- Turkije Nieuws (Türkiye Haberleri)

17- Fascist (Faşist)