 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.160
  • Altın 145,524
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9958
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Hollandalılar Google’da bunları aradı!

»
Hollandalılar Google’da bunları aradı!
Hollanda hükümetinin dün akşam Türk bakanlara ve Türk vatandaşlara uyguladığı davranışlar sonrasında Hollanda'da yapılan Google aramaları dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yaptıkları faşist uygulamayla Hollanda’daki Türk vatandaşlarla buluşmalarına izin vermeyen Hollanda hükümeti, hem Türkiye’de, hem Hollanda’da hem de dünya çapında tepki gördü.

Bakan Çavuşoğlu’nun uçuş izninin iptal edilmesi ve Bakan Kaya’nın karayolunun kapatılması, iki ülke arasında dostluk anlaşması imzalanmasından beri (405 yıl) en büyük diplomatik kriz olarak görülüyor.

Faşist uygulamaların yapıldığı dün akşam, Hollandalıların Google’da yaptığı aramalar da dikkat çekti. Google Trendler’in raporuna göre, Hollanda’da son 24 saat içinde yapılan en popüler 1. Google araması ‘Mevlut Cavusoglu’.

Google’ın Hollanda’daki Trend aramalar listesi ise şu şekilde:

2- Rotterdam

3- Turkije

5- Erdogan

9- Turks Consulaat Rotterdam (Türk Konsolosluğu)

10- Turkse Minister (Türk Bakan)

15- Turkije Nieuws (Türkiye Haberleri)

17- Fascist (Faşist)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İTÜ öğrencilerinden 'insansız kara aracı'10 Mart 2017 Cuma 16:11
  • Facebook'un kurucusu Zuckerberg ikinci kez baba olacak10 Mart 2017 Cuma 15:40
  • Hawking uyardı: Dünya hükümeti kurulmazsa sonumuzu getirebilir09 Mart 2017 Perşembe 13:15
  • Evrimde yeni hipotez: Sudan karaya çıkmada, uzuvlar değil görme yetisi öncülük etti09 Mart 2017 Perşembe 12:07
  • Telefonu öp kilidi açılsın!09 Mart 2017 Perşembe 11:27
  • NASA evrenin en soğuk noktasını yaratacak09 Mart 2017 Perşembe 09:21
  • Galaxy S6 kullananlar dikkat!09 Mart 2017 Perşembe 09:07
  • Bill Gates, 'Steve Jobs'tan Kopya mı Çektiniz?' Sorusuna Cevap Verdi08 Mart 2017 Çarşamba 16:12
  • Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı08 Mart 2017 Çarşamba 10:03
  • Tabloyu tanıyıp ressamını söyleyen uygulama Smartify07 Mart 2017 Salı 12:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti