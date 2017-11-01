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Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi KTÖS’ü ziyaret etti

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Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi KTÖS’ü ziyaret etti
Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Nathalie Jaarsma, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS)  ziyaret etti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre sendika yetkilileriyle toplantıda bir araya gelen Jaarsma, sendika Başkanı Emel Tel ve Genel Sekreteri Şener Elcil’den KTÖS’ün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Nathalie Jaarsma, aynı zamanda Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitime dair politikalarla ilgili olarak KTÖS’ün yaklaşımı hakkında sendika yetkililerinin görüşlerini aldı.

Görüşmede Kıbrıs sorununun çözümüne, iki toplumun yakınlaşmasına ve toplumlar arası diyaloğun artırılmasına yönelik uğraşlar da değerlendirildi.

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