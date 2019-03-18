Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvay saldırısı: Zanlı Gökmen Tanış gözaltına alındı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte düzenlediği basın toplantısında, saldırının nedeninin hala belirsiz olduğunu söyledi.

Mark Rutte, "Çok fazla soru işareti ve söylenti var" dedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ülke TV-Kanal 7-TVNet ortak yayınında saldırıyla ilgili bir soru üzerine, Türk istihbaratının da olayın peşinde olduğunu, MİT Başkanı'ndan bilgi beklediğini söyledi.

Savcı Rutger Jeuken ise zanlının daha önce de bazı suçlardan gözaltına alındığını açıkladı, bu konuda detaylı bilgi vermedi.

Hollanda'da yarın hayatını kaybedenlere ve ve akrabalarına saygı amacıyla resmi dairelerde bayraklar yarıya indirilecek.

Hollanda'nın resmi haber ajansı ANP, Tanış'ın gözaltına alındığının açıklanmasının ardından Utrecht'te tehdit seviyesinin düşürüldüğünü duyurdu.

'Koltuklarda oturanlara nişan alıyor gibiydi'

Saldırı yerel saatle 10:45'de tramvay 24 Ekim Meydanı'nda ilerlerken düzenlendi.

NRC gazetesine konuşan bir görgü tanığı, tramvayda bir erkeğin aniden ayağa kalktığını ve "büyük bir silahla" etrafa ateş etmeye başladığını söyledi. Görgü tanığı şunları anlattı:

"Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. ben de ordan dışarı kaçtım. Birçok kişi böyle kurtuldu."

Utrecht polisi olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "terör saldırısı" ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Utrecht'te önce bir süreliğine tramvay seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve camiler de güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Zanlının babası DHA'ya konuştu: 11 yıldır konuşmuyoruz, yaptıysa cezasını çeksin

Öte yandan, zanlı Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış ise Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

37 yaşındaki Gökmen Tanış'ın, yaşadığı Utrecht'te "sosyalleşmeyi sevmeyen, münzevi bir kişi" olarak bilindiği bildiriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Utrecht'te yaşayan Türk bir iş adamı, Yozgat doğumlu olan Tanış'ın geçmişte Çeçenistan'a gittiğini ve Hollanda polisi tarafından sorgulandığını söyledi. Ancak bu iddiaları Türk ya da Hollandalı yetkililerden teyit etmek mümkün olmadı.

Anadolu Ajansı ise haberinde, saldırıyı düzenleyen Gökmen Tanış'ın yakınları ile görüştüğünü aktararak, "Yakınları, Tanış'ın ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Utrecht'teki saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.

"Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

"Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır."

Utrecht: Hollanda'nın kalbi

Hollanda'nın dördüncü büyük kenti olan Utrecht, ülkenin tam ortasında yer alıyor. Kara ve demiryollarının kesişme noktası olan kent, "Hollanda'nın kalbi" olarak adlandırılıyor.

Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'le birlikte endüstri ve kentleşmenin merkezi sayılan Ranstad bölgesinin bparçası olan Utrecht, aynı zamanda kentle aynı adı taşıyan eyaletin de başkenti.

Önemli bir üniversite ve fuar kenti olan Utrecht aynı zamanda Katolik ve Protestan kiliselerinin Hollanda'daki yönetim merkezi.

Yaklaşık 350 bin kişilik nüfusa sahip olan kent, çevredeki endüstri alanları ve geniş iş olanakları nedeniyle bir dönem göçmenler için de çekim alanı oldu.

Utrecht nüfusunun yaklaşık üçte birini, göçmenlerden oluşuyor.

Batılı olmayan göçmenlerin başında Fas kökenliler geliyor. Göçmen nüfusun yüzde 24'ü Fas kökenli. Onları yüzde 12'lik oranla Türkiye kökenli göçmenler izliyor.

Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Camii de Utrecht'te bulunuyor.