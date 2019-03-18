Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda'da bir tramvaya silahlı saldırı düzenlendi
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.
Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.
Saldırının yerel saatle 10:45'de tramvay 24 Ekim Meydanı'nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.
Bir görgü tanığı, "Bir adam çılgınca ateş etmeye başladı" dedi.
Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Utrecht kentinde saldırı düzenlenen tramvay
Utrecht'te tramvay seferleri durduruldu. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Polis kentte saldırganı arıyor.
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