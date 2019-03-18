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Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

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Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var
Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda'da bir tramvaya silahlı saldırı düzenlendi

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı.

Polis, saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı.

Saldırının yerel saatle 10:45'de tramvay 24 Ekim Meydanı'nda ilerlerken düzenlendiği belirtildi.

Bir görgü tanığı, "Bir adam çılgınca ateş etmeye başladı" dedi.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Utrecht kentinde saldırı düzenlenen tramvay

Utrecht'te tramvay seferleri durduruldu. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polis kentte saldırganı arıyor.

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