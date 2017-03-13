Hollanda'ya iki nota verildi

Maslahatgüzar, üçüncü kez bakanlığa çağrıldı

Hollanda ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesiyle başlayan kriz, Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girişine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle bir üst boyuta taşındı. Hollanda'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan iki nota verildi.

Hollanda Maslahatgüzarı da üçüncü kez bakanlığa çağırıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye-Hollanda ilişkileri tarihin en büyük diplomatik krizlerinden birini yaşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Hollanda'ya girişinin engellenmesi sonrası Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmedi. Bakan Kaya'nın bazı korumalarının gözaltına alındığını bildirilirken "Persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilen Bakan Kaya, Hollanda'dan sınır dışı edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Bedelini ödeyecekler"

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'un "Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz" ifadesiyle ilgili olarak "Dur sen daha dur. Neyi düzelteceksin. Daha sen bedel ödemedin, önce bunun hesabını vereceksin" dedi.

Hollanda için "Muz Cumhuriyeti" benzetmesi yapan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) de Hollanda'ya yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

"Büyüelçi Türkiye'ye adım atamayacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Hollanda Büyükelçisi'nin Türkiye'ye giremeyeceğini belirterek "Tatildeki Hollanda Büyükelçisi Türkiye'ye adım atamayacak; bizlerden özür dileyecekler" dedi.