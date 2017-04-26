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Hollande fena yakalandı: kendi partisinin adayına oy vermemiş

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Hollande fena yakalandı: kendi partisinin adayına oy vermemiş
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, geçtiğimiz pazar yapılan seçimlerde oy kullanırken kendi partisinin pusulasını almadığı ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Françoise Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanırken, ilginç bir görüntüye imza attı.

Hollande, oy pusulalarının dizildiği masadan 11 aday arasından sadece 4 adayın pusulasını aldı. Hollande'ın imza attığı ilginç görüntü ise kendi partisinin oy pusulasını almadığı oldu.

PUSULAYA ELİNİ SÜRMEDİ

Hollande, bir vatandaşın yanına geldiğini fark etmesi üzerine 5'inci pusulayı da alelacele alması kameralara yansıdı. Hollande'ın aldığı oy pusulasının, partisinin adayı Hamon'a ait olduğu ve vatandaş yaklaşmadan önce bu pusulayı atlayıp diğerlerine geçmiş olduğu fark edildi.

"KENDİ PARTİSİNE OY VERMEDİ Mİ?"

Hollande'ın oy işlemi, Fransa'da "acaba kendi partisine oy vermedi mi?" dedikodularına neden oldu.

MACRON'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Hollande eski sosyalist Bakan Macron'a ikinci turda destek olacağını açıkça bildirmiş ve Le Pen'e karşı baraj oluşturmak için çağrıda bulunmuştu.

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