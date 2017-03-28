Hollywood yapımı YPG filmi geliyor

Hollywood'da Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi konu edinen bir sinema filmi yapılacağı açıklandı.

Filmde, ABD'lilerin Suriye'de IŞİD'e karşı YPG'nin saflarına katılarak çatışmalara girmesinin anlatılacağı bildirilirken, yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: "Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth'in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili."

GYLLENHAAL VE ESPİNOSA BİR ARAYA GELİYOR

The Rolling Stone dergisindeki ‘The Anarchists vs. ISIS' (Anarşistler IŞİD'e karşı) makaleden uyarlanacak film için oyuncu Jake Gyllenhaal ve yönetmen Daniel Espinosa bir kez daha bir araya geliyor.

​Filmin yapımcıları Espinosa'nın yeni prodüksiyon şirketi BOZI ve Ninestories yapım şirketi adına Gyllenhaal ve Riva Marker olacak. Bold Films genel başkanı Michel Litvak'ın da yapımcılığını üstleneceği filmin başyapımcısı ise CEO Gary Michael Walters olacak.

Yönetmen Espinosa ve ünlü yıldız Gyllenhaal, Türkiye'de 24 Mart'ta vizyona giren ‘Life' filminde de birlikte çalışmıştı.