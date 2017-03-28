 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.054
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,9273
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Hollywood yapımı YPG filmi geliyor

»
Hollywood yapımı YPG filmi geliyor
Hollywood'da Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi konu edinen bir sinema filmi yapılacağı açıklandı.

Filmde, ABD'lilerin Suriye'de IŞİD'e karşı YPG'nin saflarına katılarak çatışmalara girmesinin anlatılacağı bildirilirken, yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: "Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth'in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili."

 

GYLLENHAAL VE ESPİNOSA BİR ARAYA GELİYOR

The Rolling Stone dergisindeki ‘The Anarchists vs. ISIS' (Anarşistler IŞİD'e karşı) makaleden uyarlanacak film için oyuncu Jake Gyllenhaal ve yönetmen Daniel Espinosa bir kez daha bir araya geliyor.

​Filmin yapımcıları Espinosa'nın yeni prodüksiyon şirketi BOZI ve Ninestories yapım şirketi adına Gyllenhaal ve Riva Marker olacak. Bold Films genel başkanı Michel Litvak'ın da yapımcılığını üstleneceği filmin başyapımcısı ise CEO Gary Michael Walters olacak.

Yönetmen Espinosa ve ünlü yıldız Gyllenhaal, Türkiye'de 24 Mart'ta vizyona giren ‘Life' filminde de birlikte çalışmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Van Gogh'un 'Yatak Odası' tablosunda uyunabilecek28 Mart 2017 Salı 09:13
  • 8.Yafa Portakal Şöleni 1- 2 Nisan tarihleri arasında Lefke’de yapılıyor27 Mart 2017 Pazartesi 16:33
  • DAÜ’de 53. Kütüphane Haftası karikatür sergisiyle başladı27 Mart 2017 Pazartesi 16:15
  • “Deniz Atıkları: Temiz Sahiller İçin El Ele" projesinin kapanış etkinliği Çarşamba günü Lefkoşa'da yapılacak27 Mart 2017 Pazartesi 15:53
  • “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” dolayısıyla yarın Lefke’de etkinlik düzenlenecek27 Mart 2017 Pazartesi 11:57
  • “Baştan Çıkarma” Çatalköy’de sahnelendi27 Mart 2017 Pazartesi 11:47
  • Ryan Gosling: Moonlight kazanınca rahatladım!27 Mart 2017 Pazartesi 09:06
  • Şener Şen, beyaz perdeye geri dönüyor27 Mart 2017 Pazartesi 09:04
  • Baraka: “sanatseverlik sözünü çekinmeden söylemeyi gerektirir”26 Mart 2017 Pazar 19:28
  • YDP: “27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun”26 Mart 2017 Pazar 18:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti