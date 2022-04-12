  • BIST 2.463,76
  • Altın 926.293
  • Dolar 14.5902
  • Euro 15.8381
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Hollywood yıldızı: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum

» »
Ukrayna’ya destek veren ünlü isimlerin başında gelen ABD’li oyuncu Sean Penn, Rusya’ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” dedi.
Hollywood yıldızı: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum

ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşa katılmayı düşündüğünü söyledi. Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'ta belgesel çekimi için Kiev'de bulunan ve savaşın şiddetlenmesiyle ülkeden ayrılan Penn, geçen ay mültecilere destek için Ukrayna'ya dönmüştü.

Hollywood Authentic dergisine konuşan 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, yakın zamanda Rusya'ya karşı eline silah alıp savaşmayı düşündüğünü belirtti. “Ukrayna'daysanız savaşmak aklınızdan geçiyor” diyen Penn, “Bir yandan da bu nasıl yüzyıl diye düşünüyorsunuz. Geçen gün Brentwood'da bir benzin istasyonundaydım, şimdi Rusya'ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Penn, işgalden bir gün önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşme için de “O anda olağanüstü bir cesaretle ayağa kalkması gereken bir adama bakmak beni derinden etkiledi. Bence doğumunun nedeni olan şeyi buldu” dedi.

Daha önce de Zelenskiy’nin Oscar Töreni’nde konuşma yapmasını isteyen ve bu gerçekleşmezse Oscar’larını eriteceğini açıklayan Sean Penn, ayrıca zenginlere Ukrayna ordusu için 12 savaş uçağı alma çağrısı yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasında ABD'yi suçladı11 Nisan 2022 Pazartesi 22:10
  • Zelenskiy: NATO’nun diplomasisiyle artık ilgilenmiyorum11 Nisan 2022 Pazartesi 19:43
  • Lavrov: Rusya barış görüşmeleri sırasında Ukrayna'daki askeri operasyonuna ara vermeyecek11 Nisan 2022 Pazartesi 19:11
  • Türkmenistan'da 50 yıldır yanan Derveze gaz krateri kapatılacak11 Nisan 2022 Pazartesi 19:06
  • Endonezya-ABD tatbikatına 14 ülke katılacak11 Nisan 2022 Pazartesi 13:12
  • Rusya-Ukrayna savaşı: NATO Savunma Bakanlarını endişelendiren 3 senaryo10 Nisan 2022 Pazar 21:38
  • Bucha’daki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı10 Nisan 2022 Pazar 20:17
  • Johnson Ukrayna Sokaklarında10 Nisan 2022 Pazar 18:35
  • Rusya, Batılı STK’ları yasakladı09 Nisan 2022 Cumartesi 13:14
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e, AB’ye giriş anketi teslim edildi09 Nisan 2022 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti