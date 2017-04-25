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Homo floresiensis için çarpıcı araştırma: 1 metrelik insanlar atamız mı?

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Homo floresiensis için çarpıcı araştırma: 1 metrelik insanlar atamız mı?
Yaklaşık 1 metrelik boyları sebebiyle "Hobbit" lakabı takılan Homo floresiensis için yeni araştırma sonuçları açıklandı.

Endonezya’nın Flores adasındaki bir mağrada yapılan araştırmalar sırasında keşfedilen Homo floresiensis adındaki insan türü, hakkında 2003 yılından bu yana incelemeler sürüyor. Australian National University tarafından yapılan araştırmaya göre, Homo floresiensis’in evrimi Homo erectus’la ilgili değil yani günümüz insanlarının kökeni Homo floresiensis’e dayanmıyor.

Araştırmanın yazarlarından Mike Lee “Homo floresiensis’in Homo erectus’la ilişkili olmadığından %99 emin olabiliriz” diyor

ANU çalışması, hobbitlerin kafatası, çene, diş, kol, bacak ve omuzları dahil olmak üzere tüm iskeletinden 133 veri noktasının yakın analizini içeriyordu. Bazı şekillerde; özellikle çene bölümünde Homo floresiensis, Homo erectus’dan daha ilkel. Bilim insanları Homo floresiensis’in daha önceki türler olan Homo habilis ile ilişkili olduğuna inanıyorlar. Analizler soy ağacında Homo floresiensis’in muhtemelen Homo habilis’in kardeş bir türü olduğuna işaret ediyor.

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