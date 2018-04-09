Homofobi Karşıtı Gün yararına Acid Disco Party Papa Bar’da sahne alıyor

Papa Bar’da Acid Disco Party’nin yer alacağı etkinlik 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında düzenlenen bağış etkinliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.
Elde edilen gelirin 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne bağışlanacağı
konser, 14 Nisan Cumartesi saat 22:00’de Lefkoşa Suriçi Papa Bar’da düzenlenecektir.
Acid Disco Party eşliğinde keyifli bir gece geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz.
17 Mayıs Organizasyon Komitesi
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