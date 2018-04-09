  • BIST 114.605
  • Altın 173,847
  • Dolar 4,0737
  • Euro 4,9981
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Homofobi Karşıtı Gün yararına Acid Disco Party Papa Bar’da sahne alıyor

» »
Homofobi Karşıtı Gün yararına Acid Disco Party Papa Bar’da sahne alıyor
Homofobi Karşıtı Gün yararına Acid Disco Party Papa Bar’da sahne alıyor

Papa Bar’da Acid Disco Party’nin yer alacağı etkinlik 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında düzenlenen bağış etkinliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Elde edilen gelirin 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne bağışlanacağı

konser, 14 Nisan Cumartesi saat 22:00’de Lefkoşa Suriçi Papa Bar’da düzenlenecektir.

Acid Disco Party eşliğinde keyifli bir gece geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gafgarıt festivali bugün yapılıyor08 Nisan 2018 Pazar 10:01
  • LTB, 80 iş yeri denetledi... Bir marketteki etiketsiz ürün müsadere edildi06 Nisan 2018 Cuma 13:04
  • LTB'den yol kapama duyurusu05 Nisan 2018 Perşembe 18:02
  • LTB ile Veteriner Hekimler Birliği kısırlaştırma projesi işbirliğini yeniledi05 Nisan 2018 Perşembe 16:01
  • Çeler, “Vois Kıbrıs” isimli öğrenci birliği temsilcileri ile bir araya geldi05 Nisan 2018 Perşembe 15:59
  • BES Başkanı Yalınkaya'dan LTB meclis üyesine: "Gel er meydanına yüzleşelim, ben hazırım"05 Nisan 2018 Perşembe 12:14
  • Bakla enflasyona iyi geliyor05 Nisan 2018 Perşembe 10:55
  • “Lefkoşa çılgınlıkla yönetilemez”04 Nisan 2018 Çarşamba 12:47
  • VAHİM ZARAR    04 Nisan 2018 Çarşamba 11:26
  • SAHTE BELGE TEDAVÜLE SÜRME    04 Nisan 2018 Çarşamba 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti