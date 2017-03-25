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“Homofobi” terimini ortaya atan George Weinberg hayatını kaybetti

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“Homofobi” terimini ortaya atan George Weinberg hayatını kaybetti
“Homofobi” terimini üreten psikoterapist George Weinberg, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

“Homofobi” terimini üreten psikoterapist George Weinberg, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eşi Dianne Rowe ölüm nedeninin kanser olduğunu söyledi.

Weinberg, 1960’lı yıllarda meslektaşlarının eşcinsellerden rahatsız olduğunu fark ettikten sonra ortaya attı. 

Meslektaşlarına bir oyun oynayan Weinberg, yakında gerçekleşecek bir partiye lezbiyen bir kadının katılacağını söyledi. Homofobik meslektaşları ise kim olduğunu ifşa etmesini, bu haberden rahatsız olduklarını söylediler. Weinberg’e göre bu yalnız bir rahatsızlık değil aynı zamanda bir korku hâliydi.

1998’de katıldığı bir programda “Homofobi kelimesini homoseksüellere yönelik bir fobi olarak nitelendirdim. Bulaşma korkusu, eşcinselliğin ev ve aile bilincini azaltacağı korkusu gibiydi” diye nitelendirdi.

Terimi açıklarken “Eşcinselliğin problemi eşcinseller değil, geylerden ve lezbiyenlerden rahatsız olan heteroseksüellerdir” ifadelerini kullanan Weinberg, hayatını Manhattan’da (New York) geçirdi ve 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

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