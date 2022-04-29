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Homofobik milletvekili, eşcinsellerin yarıştığı programın sunucusu oldu

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Rusya’da homofobik konuşmalarıyla tanınan Rus milletvekili Vitaly Milonov, yarışmacıların nakit ödül kazanmak için ‘kimin eşcinsel olduğunu tahmin ettikleri’ bir yarışma programının sunucusu oldu.
Homofobik milletvekili, eşcinsellerin yarıştığı programın sunucusu oldu

Rusya’da homofobik konuşmalarıyla tanınan Rus milletvekili Vitaly Milonov, yarışmacıların nakit ödül kazanmak için ‘kimin eşcinsel olduğunu tahmin ettikleri’ bir yarışma programının sunucusu oldu.

Rusya’da eşcinsel karşıtı propagandalarıyla tanınan Vitaly Milonov, “I’m Not Gay ” isimli yarışma programının ilk bölümü için kamera karşısına geçti.

Yarışma, bir müzik yazarı, bir dövüş ustası ve bir seksolog da dahil olmak üzere sekiz erkeğin birlikte bir kır evine taşınmasını konu alıyor. Her bölümün sonunda sekiz erkek, eşcinsel olduğundan şüphelendikleri bir yarışmacıyı kovmak için oy kullanıyor. Doğru tahmin ederlerse, iki milyon ruble yani yaklaşık 390 bin TL gibi bir ödülün sahibi oluyorlar. Eğer eşcinsel kişi tespit edilmezse ise ödülü o kazanıyor.

 

48 yaşındaki Milonov, yarışmacılara ilk bölümün başında “Umarım eşcinseli çabucak çözersiniz” dedi. İlk bölümün sonunda yanlış kişiyi seçmelerine yönelik ise, “Masum bir insanı öldürdünüz” ifadelerinde bulundu.

‘BUNUN AMACI NE?’

Yarışma programı YouTube’da şu ana kadar 700 binden fazla izlendi. Birçok kişi yarışmaya tepki gösterirken, sosyal medyada “Bunun amacı ne? Bundan sonra kimi ifşa edeceksiniz? Müslümanlar? Yahudiler?” mesajları paylaşıldı.

Rusya’da eşcinsellik suç olmasa da, eşcinsel evlilik yasa dışı. Milonov tarafından kaleme alınan ve 2013 yılında Başkan Putin tarafından onaylanan bir yasaya göre, küçüklere eşcinsel bir yaşam tarzını teşvik etmek de suç olarak kabul ediliyor.

İnsan hakları aktivistleri, yasanın günlük ayrımcılığı meşrulaştırdığını ve nefret saldırılarında bir artışa neden olduğunu söylüyor. Yürürlüğe girmesinden bu yana, Rusya’nın güneyindeki çoğunluğu Müslüman bir cumhuriyet olan Çeçenya’da düzinelerce eşcinsel erkeğin işkence gördüğü de öne sürüldü.

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