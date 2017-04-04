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Honda, Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdı

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Honda, Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdı
Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, hava yastığındaki arıza nedeniyle Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdığı bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Honda'ya dair geri çağırma işleminin araçlardaki hava yastığı sorununun onarılmasıyla ilgili küresel çapta başlatılan işlemin bir parçası olduğu belirtildi.

Honda'nın Accord, City, Civic, CR-V, Jazz, Freed ve Odyssey modellerini kapsayan geri çağırma işleminin 10 Nisan'da başlayacağı kaydedildi.

Firmanın ülkedeki yerel ortak şirketleri tarafından arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği de duyuruldu.

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