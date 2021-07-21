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Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek

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Otomobil üreticisi Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.
Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak.

Kyodo ajansına göre Japon üretici, N-Box mini araçlar ile kompakt segment Fit model dahil Mie eyaletinde günde 2 bin araç imal ediyor.

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