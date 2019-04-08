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Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor, 1100 işçi işsiz kalacak

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Honda, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Honda'nın fabrikasında 1100 işçi çalışıyor.
Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor, 1100 işçi işsiz kalacak

Honda Türkiye A.Ş, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura alınan karara ilişkin, “Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu Honda’nın birincil önceliğidir. Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Honda'nın Kocaeli'deki otomobil fabrikasında 1100 işçi çalışıyor

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