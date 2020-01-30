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Honda ve Toyota, koronavirüs salgını gerekçesiyle Çin'deki üretimlerine ara verdi

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Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmeleri planlanıyordu
Honda ve Toyota, koronavirüs salgını gerekçesiyle Çin'deki üretimlerine ara verdi

Dünyaca ünlü otomobil üreticilerinden Honda ve Toyota, Çin'deki koronavirüs salgını gerekçesiyle ülkedeki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiklerini duyurdu.

Honda Motor, Çin'de bulunan iki motorsiklet fabrikasında koronavirüs salgınının önüne geçilmesi çabalarına destek amacıyla 9 Şubat'a kadar üretimi durdurdu.

Benzer bir açıklama da Toyota'dan geldi. Japon otomotiv devi Çin'deki üretimlerine 9 Şubat'a kadar ara verdiğini duyurdu. 

Honda, Tianjin ve Taicang kentlerinde bulunan bu iki fabrikada üretimi durdurmasının yarı sıra Shanghay'da motosiklet genel merkezi de Çin Yeni Yılı tatilini 10 Şubat'a kadar uzattı.

Honda Motor'un Vuhan'da bulunan 3 otomobil fabrikasında üretimin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Tesislerin Çin Yeni Yılı tatili sonrası 3 Şubat'ta yeniden faaliyete  geçmeleri planlanıyordu.

Dünya gazetesinin haberine göre, Honda ve Toyota'nın yanı sıra General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot'nun sahibi PSA Group da Çin'de üretimlerine korona virüs nedeniyle ara vermişti.

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