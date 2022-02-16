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Honduras’ın eski devlet başkanı Hernandez tutuklandı

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ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı ve iadesini talep ettiği Honduras’ın eski devlet başkanı Hernandez, el ve ayak bilekleri kelepçelenmiş şekilde tutuklandı.
Honduras’ın eski devlet başkanı Hernandez tutuklandı

Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini talep etmesinin ardından Salı günü polis tarafından tutuklandı.

Polis tarafından başkent Tegucigalpa'daki evinden el ve ayak bilekleri kelepçeli olarak götürülen Hernandez'in kurşun geçirmez yelek giydiği görüldü.

ABD hükümetinin iadesini talep ettiğine dair haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra polis Hernandez'in evini kuşatmıştı. Eski Devlet Başkanı, uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla ABD savcıları tarafından yıllardır aranıyordu.

ABD Honduras'tan Hernandez'i iade etmesini istedi

Honduras Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin Honduraslı bir politikacının tutuklanmasını talep ettiğini ve bu talebin Honduras Yüksek Mahkemesi‘ne gönderildiğini kaydetti.

Bakanlık söz konusu politikacının ismini vermezken, isminin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, talebin Hernandez için olduğunu basına bildirdi.

2014'ten geçen Ocak ayına kadar, ülkeyi sekiz yıl boyunca yöneten Hernandez, bir zamanlar ABD'nin bölgedeki en büyük müttefiki olarak kabul ediliyordu. 

Hernandez'e yönelik suçlamalar

ABD'deki mahkemede bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında adının geçmesi ve yolsuzlukla suçlanmasına rağmen, Hernandez'e yönelik suçlamaların tüm ayrıntıları bilinmiyor. Eski devlet başkanı kendisine yönelik iddiaları ise reddediyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı skandalı nedeniyle partisinin imajını da olumsuz etkileyen Hernandez geçen yıl yapılan federal seçimleri kaybetmiş, rakibi sol görüşlü aday Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olarak Ocak ayında Hernandez'in halefi olmuştu.

ABD, Hernandez'e baskı yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen haftaki açıklamasında, Hernandez'in El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta yolsuzluk veya demokrasiyi zayıflatmakla suçlanan kişiler listesine dahil edildiğini söylemişti.

Blinken, 8 Şubat'ta Twitter hesabında, "ABD, Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'e yolsuzluk nedeniyle vize kısıtlamaları getirerek Orta Amerika'da şeffaflığı ve hesap verebilirliği geliştiriyor. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

Blinken yaptığı açıklamada ayrıca, ABD'nin Hernandez'in "yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemleri gerçekleştirerek veya bunları kolaylaştırarak ve yasa dışı faaliyet gelirlerini siyasi kampanyaları kolaylaştırmak için kullanarak önemli yolsuzluklara" karıştığına dair güvenilir medya raporlarına sahip olduğunu söyledi.

Hernandez'in kardeşine müebbet hapis

Eski devlet başkanının kardeşi, eski Honduraslı kongre üyesi Tony Hernandez, geçen yıl Mart ayında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD'li bir yargıç tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Söz konusu davanın yargıcı, Tony Hernandez'in ağabeyi yararına 2009, 2013 ve 2017 seçimlerinde iktidar partisi için milyonlarca rüşvet aldığına hükmetmişti.

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