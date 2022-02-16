Honduras’ın eski devlet başkanını gözaltına aldılar

Haftalar önce ülkeyi yöneten Honduras’ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez’in evine baskın yapıldı… Uyuşturucu ticareti iddiasıyla ABD’nin talebiyle yapılan baskın anbean görüntülendi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda Ocak ayının sonunda görevini ülkenin ilk kadın devlet başkanı Xiomara Castro’ya bırakan Hernandez’e baskın sırasında kelepçe ve zincir takıldı.

Elleri ve ayaklarına kelepçe takılan eski devlet başkanının görüntüleri gündem oldu.

Başkent Tegucigalpa yakınlarındaki özel bir polis gücü üssüne götürülen Hernandez’in sağlık kontrolünden geçerken çekilmiş görüntüleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

Sağcı lider Hernandez’in gözaltına alınması, eski devlet başkanı ile ilgili ABD’nin uyuşturucu ve silah ticareti iddiaları üzerine başvurması sonrasında geldi.

Reuters haber ajansının ele geçirdiği ABD Büyükelçiliği belgelerinde ABD’li yetkililer Hernandez’i 2004-2022 yılları arasında uyuşturucu ticareti iddiasıyla suçlanıyordu.

RÜŞVET ALIP, UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ KORUYORMUŞ

Belgelerde Hernandez’in Kolombiya ve Venezuela’dan gelen tonlarca kokaini ABD’ye gönderen operasyonun bir parçası olmakla suçlanıyordu. Öte yandan aynı belgelerde Hernandez’in uyuşturucu tacirlerini güvenlik güçlerinden ve müfettişlerden koruduğu ve bunun karşılığında da rüşvet aldığı kayıtlarda yer alıyor.

53 yaşındaki Hernandez’in iddiaları yalanlarken ulusal polis güçleriyle iş birliği yapacağını söylemişti.

Geceyi karakolda geçirecek Hernandez, sabah saatlerinde hakim karşısına çıkacak. Reuters haber ajansı Washington’ın iade talebinin, 8 yıl boyunca Orta Amerika ülkesini müttefiki olarak gören ABD hükümetiyle çeliştiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Honduras Güvenlik Bakanı, Hernandez’in yakalanmasını “tarihi bir olay” olarak yorumladı.