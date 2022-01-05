  • BIST 2.005,29
  • Altın 785.68838
  • Dolar 13.6021
  • Euro 15.3925
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

Hong Kong, İngiltere’ye Seyahat Yasağı Getirdi

» »
Hong Kong hükümeti, aralarında İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu toplam 8 ülkeden yapılacak seyahatlere yasak getirdi.
Hong Kong, İngiltere’ye Seyahat Yasağı Getirdi

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkeler yeni önlemler alıyor. Hong Kong'da yaklaşık 7 ay sonra Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından, Hong Kong Lideri Carrie Lam yaptığı açıklamada, Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, Pakistan, Filipinler, İngiltere ve ABD'ye 8 Ocak'tan itibaren 2 haftalık seyahat yasağı uygulanacağını ifade etti.

Hızla yayılan Omicron mutasyonu nedeniyle, yeni Covid-19 tedbirlerinin Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini de belirten Lam, spor salonlarının, barların, gece kulüplerinin ve kapalı yemek mekanlarının kapatılacağını duyurdu. Okulların kapatılmayacağını da sözlerine ekleyen Lam, eğitime tedbirlerle birlikte devam edileceğini ifade etti.

Lam ayrıca, şu an şehirdeki birçok hastanenin Omicron mutasyonu nedeniyle dolmaya başladığı konusunda da halka uyarılarda bulundu.

Hong Kong'a denizaşırı ülkelerden seyahat eden kişilerin aşılı olup olmadığı fark etmeksizin 21 gün karantina da kalması da zorunlu tutuluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asya borsaları karışık seyir izledi04 Ocak 2022 Salı 14:03
  • Herkes Şaştı: Güney Kore’den Kuzey Kore’ye Kaçtı03 Ocak 2022 Pazartesi 20:48
  • Afganistan'da Kadınlara Yönelik Yeni Kısıtlamalar Getirildi03 Ocak 2022 Pazartesi 18:29
  • Ruslar, Afganistan'da Petrol Ve Doğal Gaza Yatırım Yapmayı Planlıyor03 Ocak 2022 Pazartesi 17:49
  • Güney Kore: Sınırı geçen kişi Kuzey Koreli mülteci olabilir03 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Güney Kore'de Omicron kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti03 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
  • Kuzey Kore lideri Kim: Ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıyayız, 2022'de öncelik ekonomi olacak02 Ocak 2022 Pazar 14:40
  • Kar Ülkede Hayatını Felç Etti! 220 Uçuş Ve 130 Tren Seferi İptal01 Ocak 2022 Cumartesi 22:56
  • Kuzey Kore Lideri Kim: Ölüm Kalım Savaşı Veriyoruz01 Ocak 2022 Cumartesi 17:04
  • Çin'de azalan nüfusa karşı bebek yapan çiftlere kredili teşvik01 Ocak 2022 Cumartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti