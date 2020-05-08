Hong Kong parlamentosunda çıkan arbedede milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

Hong Kong parlamentosunda Pekin yanlısı milletvekilleri ile demokrasi yanlısı vekiller arasındaki anlaşmazlık fiziki saldırı ve kavgaya dönüştü. Tartışmalar uzun süredir seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için erkenden salona girerek yer kapma mücadelesiyle başladı.

Eski komite başkanı olan Pekin yanlısı milletvekili Starry Lee, altı aydır yasa tasarılarını bekletmekle suçladığı komite başkanlığına vekalet eden demokrasi yanlısı milletvekili Dennis Kwock'un koltuğuna oturdu. Starry Lee'yi yerinden kaldırmak isteyen demokrasi yanlısı milletvekillerinin girişimleri güvenlik görevlilerince durduruldu.

Bu sırada çıkan arbedebe kimi milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti, kimileri de başına pankart darbesi yedi.