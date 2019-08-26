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Hong Kong polisi ilk kez silah ve TOMA kullandı

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Hong Kong’da haftalardır süren "daha fazla özgürlük ve demokrasi" eylemlerinde polis ilk kez gerçek mermi ve TOMA kullandı. Hafta sonu şiddetlenen eylemlerde gözaltına alınanlar arasında 12 yaşında bir çocuk da var.
Hong Kong polisi ilk kez silah ve TOMA kullandı

Çin H alk Cumhuriyeti'ne bağlı Hong Kong‘da süren hükümet karşıtı eylemlerde  polisin ilk kez göstericilere gerçek silah ve TOMA'larla müdahale ettiği bildirildi.

Polisin gerçek mermi kullanmasına tepki gösterilmesi üzerine Hong Kong emniyeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "aşırı şiddet kullanan" eylemcilere yönelik bu müdahalenin gerekli olduğu savunması yapıldı.

Pazar günü binlerce kişinin yoğun yağışlara rağmen bir stadyumda toplandığı ve Hong Kong’un güneybatısındaki Tsuen Wan’a doğru yürüdüğü bildirildi. Akşam saatlerinde ise eylemcilerin arasında kalan bir grup polisin, kendilerine atılan taşlardan korunmaya çalıştıkları bilgisi verildi. Bu sırada bir polisin yere düşmesi ve hayatının tehikeye girmesi üzerine diğer altı polisin silahlarını çektikleri ve bir polisin de havaya "uyarı ateşi" yaptığı belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda en az 15 polis yaralandı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Pekin yönetiminin Hong Kong üzerindeki etkisini azaltması talebiyle yapılan ve binlerce kişinin katıldığı eylemlerde, Cumartesi ve Pazar günleri en az 65 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 12 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Gözaltına alınanlara, izin verilmeyen eylemlere katılmak, silah taşımak ve polise karşı şiddet uygulamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Protestoların başladığı 9 Haziran'dan bu yana 830'un üzerinde kişi gözaltına alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong’da protestoların fitilini bir yasa tasarısı ateşlemişti. Haziran ayında, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşların Pekin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik yasa tasarısı tepki görmüştü. Tasarı geri çekilmiş olmasına rağmen daha fazla emokrasi ve özgürlük talep edilen eylemler sürüyor.

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