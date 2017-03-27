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Hong Kong'a ilk kadın lider

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Hong Kong'a ilk kadın lider
Hong Kong'da delege oylarının yarıdan fazlasını alan Carrie Lam, bölgenin yeni dönem Baş Yöneticiliği görevine seçildi.

Hong Kong Sergi ve Fuar Merkezi'nde yapılan gizli oylamada, 1194 kişilik seçim komisyonu delegeleri, John Tsang, Woo Kvok-hing ve Carrie Lam'ın aday olduğu liderlik seçiminde oy kullandı.

 

Seçimden zaferle ayrılan 59 yaşındaki eski idari sekreter Carrie Lam, Hong Kong'un ilk kadın lideri olmaya hak kazandı.

Lam, Çin merkezi yönetiminin yapacağı onay ve atama sürecinin ardından Baş Yöneticilik görevini mevcut lider Leung Cheung-ling'den 1 Temmuz'da devralacak.

PARÇALANMALARIN ÖNÜNE GEÇME SÖZÜ VEREN LAM: HONG KONG BİZİM EVİMİZ

Öte yandan Lam, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Hong Kong bizim evimiz, ayrılıkçı düşünce ve biriken çok sayıda sorun var" dedi. Lam, bölgede parçalanmışlıkları ve kırılganlıkları iyileştirmek ve toplumda birliği sağlamak için çalışacağını belirtti.

İngiltere tarafından Pekin'e 1997’de devredilen Hong Kong’da, Çin, 'Tek Ülke, İki Sistem' politikasını benimsiyor.

ÇİN: SEÇİM ADİL BİR ŞEKİLDE YAPILDI

Bu arada Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi’nden, Lam’ın kazanmasına ilişkin yapılan açıklamada, Baş Yöneticilik seçiminin adil bir şekilde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, seçimde, Hong Kong Anayasası’nın Baş Yöneticilik seçimlerine ilişkin maddelerinin ve Çin Ulusal Halk Ko

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