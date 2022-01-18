Hong Kong’da 2 Bin Hamster Corona Nedeniyle İtlaf Edilecek

Hong Kong'da bir petshopta bazı hamsterlerin corona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 2 bin hamsterin itlaf edileceği açıklandı.

Hong Kong’da bir çalışanın corona virüsünün Delta mutasyonu ile enfekte olduğu petshoptaki hayvanlara Covid-19 testi yapıldı.

Dükkandaki 11 hamsterın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine yetkililer önleyici tedbir kapsamında 34 farklı evcil hayvan dükkanı ve hayvan merkezindeki yaklaşık 2 bin hamsterin itlaf edilmesine karar verdi.

Dükkanın yaklaşık 150 müşterisi de karantinaya alınırken, diğer hamsterlerin takibi için yardım hattı kuruldu.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Departmanı Direktörü Leung Siu-fai basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Evcil hayvan sahipleri, hayvanlara dokunduktan sonra ellerini yıkamak, yiyeceklerine veya diğer eşyalarına dokunmak, hayvanları öpmekten kaçınmak da dahil olmak üzere iyi hijyen önlemleri almalıdır” dedi.

“İNSANİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLECEKLER”

Leung, özellikle hamster sahiplerinin, hayvanlarını dışarı çıkarmaması gerektiğini kaydederken, itlaf edilmesine karar verilen hamsterlerın “insani bir şekilde” öldürüleceğini belirtti.

Bölgede 22 Aralık’tan sonra hamster satın alanların, hayvanlarını itlaf edilmek üzere yetkililere teslim etmesi de istendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre hayvanlar corona virüsünün yayılmasında önemli bir rol oynamıyor gibi görünüyor.

Ancak Hong Konglu yetkililer, corona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Yetkililer, corona virüsüne yakalanan petshop çalışanının hamsterlardan enfekte olma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.