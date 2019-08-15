  • BIST 96.857
  • Altın 272,966
  • Dolar 5,5845
  • Euro 6,2288
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hong Kong'da askeri müdahale endişesi

» »
Hong Kong’da yaklaşık on haftadır devam eden protestolarda gerginlik artıyor. Çin ordusunun Hong Kong sınırındaki hareketliliği, askeri müdahale endişesi yarattı.
Hong Kong'da askeri müdahale endişesi

Çin ordusu Hong Kong’un sınır komşusu Shenzen kentindeki askeri varlığını artırıyor  Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki muhabiri, binlerce kişiden oluşan birliklerin  Shenzen Bay Stadyumu'nda geçit töreni yaptığını ve bu esnada stadın içinde ve dışında çok sayıda zırhlı araç ile askeri nakliye aracının bulunduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pekin'in Hong Kong sınırına askeri birlikler kaydırdığından haberdar olduklarını ifade etmişti.

Çin yönetimi, son günlerde Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalarda göstericiler için "teröristler" tabirini sıklıkla kullanmış ve "demir yumruk" ile harekete geçilmesi yönünde ifadelerde bulunmuştu.

Çin'in Hong Kong sınırındaki askeri hareketliliği olası bir askeri müdahale endişelerini de beraberinde getirdi.  Singapur merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden güvenlik uzmanı Alexander Neill, Hong Kong'daki gelişmelerin, Çin'in ulusal çıkarlarını büyük bir risk altına soktuğunu ve Hong Kong yönetimi ile ona bağlı polis teşkilatının bu çıkarları koruyamayacağını dile getirdi.  

Trump'tan Şi'ye görüşme çağrısı

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong krizinin çözümü için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e görüşme çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Şi'nin Hong Kong'daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok" ifadesini kullandı.

Kitle gösterisi planlanıyor

Hong Kong yönetimi lideri Carrie Lam, göstericilerin "şehri uçuruma sürüklemek" istediğini söyledi. Lam hükümetinin taraftarları Çarşamba günü Hong Kong Gazeteciler Birliği önünde bir eylem düzenleyerek, medyanın "taşkınlık yapan kişilere karşı" polisin müdahalesini tek taraflı yansıttığını savundu. Hükümet karşıtı göstericiler ise, emniyet birimleri tarafından aralarına ajanlar sokulduğunu iddia ediyor.

Carrie Lam muhalif kesimlerce, protestoculara karşı Çin’in dikte ettiği politikaları uygulamakla suçlanıyor.

Hong Kong yönetiminin, zanlıların yargılanmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne iadesini öngören bir yasa tasarısını gündeme getirmesi ile Haziran ayında başlayan protesto gösterileri, tasarının geri çekilmesine rağmen artan şiddet olayları ve gerilimle devam ediyor. Göstericiler son olarak önümüzdeki Pazar günü Hong Kong'da çok büyük bir kitlesel eylem yapılacağını duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lekima Tayfunu Çin'i vurdu: 28 ölü, 1 milyon kişi tahliye edildi11 Ağustos 2019 Pazar 17:05
  • Rusya’daki roket yakıtı patlamasında ölü sayısı beş; radyasyon için yetkililer sessiz!11 Ağustos 2019 Pazar 09:32
  • Trump: Kim füze denemeleri için özür diledi11 Ağustos 2019 Pazar 09:22
  • Keşmir'de yüzden fazla gözaltı07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:40
  • Hong Konglu avukatlardan "sessiz" adalet talebi07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:25
  • Ai Weiwei: Çin Hong Kong'daki göstericilere blöf yapıyor07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:57
  • Keşmir: Hindistan bölgenin statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:34
  • Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
  • Tayland Kralı Maha, resmi 'metres'ini ilan etti04 Ağustos 2019 Pazar 21:01
  • ABD'den Asya'ya füze konuşlandırma planı04 Ağustos 2019 Pazar 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti