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Hong Kong’da bir gazete daha baskılar sonucu kapanıyor

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Hong Kong'daki bağımsız haber kuruluşu Citizen News, basına yönelik baskı ortamı nedeniyle çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğunu ve faaliyetlerini durduracağını açıkladı.
Hong Kong’da bir gazete daha baskılar sonucu kapanıyor

Hong Kong'daki bağımsız haber kuruluşu Citizen News, basına yönelik baskı ortamı nedeniyle çalışanlarının güvenliğinden endişe duyduğunu ve faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

2017'de kurulan Citizen News'ten yapılan açıklamada, “Ne yazık ki toplumdaki hızlı değişimler ve medya ortamındaki kötüye gidiş, amacımıza korkusuzca ulaşmamızı imkansız kılıyor. Bu krizde, öncelikle gemideki herkesin güvende olmasını sağlamalıyız” ifadeleri yer aldı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Daisy Li, bugün düzenlediği basın toplantısında “Artık muhabirlerimi yönlendirirken yeterince güvende değilim, sorumlu davranmalıyım” dedi.

Geçen hafta Stand News gazetesine yönelik polis baskınının da kapatma kararında etkili olduğu kaydedildi.

Citizen News yazarlarından Chris Yeung, “Aynı tehlikenin bizim de başımıza gelme ihtimalini inkar edemeyiz. Korkusuzca haber yapmak, bedel olarak özgürlüğümüzü kurban etmemiz anlamına gelmez” diye konuştu.

‘ULUSAL GÜVENLİK YASASI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE VURDU’

Hong Kong Gazeteciler Cemiyeti, son dönemde gazetelerin kapatılmasından büyük üzüntü duyduğunu ve basına yönelik bu baskıların Hong Kong'un itibarına büyük zarar verdiğini belirtti.

Stand News'e geçen hafta yüzlerce polis tarafından düzenlenen baskın ve iki üst düzey editörün Hong Kong'da kargaşa çıkarmaya çalışmakla suçlanarak tutuklanması, dünyada büyük tepki yaratmıştı.

Birleşmiş Milletler ile çok sayıda basın örgütü, olayı basın özgürlüğüne saldırı olarak nitelemişti.

Geçen ağustosta da Apple Daily gazetesinin ofisine düzenlenen baskınlar sonrasında, “dış güçlerle gizli anlaşma yapmakla” suçlanan gazete yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Demokrasi yanlıları, Pekin'in desteklediği tartışmalı ulusal güvenlik yasasının 2020'de uygulamaya konmasından bu yana ifade ve basın özgürlüğünün büyük zarar gördüğünü belirtiyor.

Devleti yıkmaya teşebbüsü ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Pekin'in onayıyla yürürlüğe girmiş ve Hong Kong'da büyük protestolara neden olmuştu.

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