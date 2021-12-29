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Hong Kong’da demokrasi yanlısı medya kuruluşuna baskın: Gözaltına alındılar

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Bu yılın başında demokrasi yanlısı ve halkı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Apple Daily gazetesinin kapatılmasının ardından Hong Kong merkezli yayın yapan bir haber sitesine daha baskın düzenlendi.
Hong Kong’da demokrasi yanlısı medya kuruluşuna baskın: Gözaltına alındılar

Bu yılın başında demokrasi yanlısı ve halkı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Apple Daily gazetesinin kapatılmasının ardından Hong Kong merkezli yayın yapan bir haber sitesine daha baskın düzenlendi.

Stand News adlı haber sitesine yönelik 200 polisin katıldığı baskında 7 kişi gözaltına alındı. Hong Kong polisi, geçtiğimizin yılın başlarında kabul edilen tartışmalı “güvenlik yasası” ile elde ettiği el koyma yetkisini kullanarak, haber sitesinin ofisinde bulunan bilgisayar ve haber dokümanlarına el koydu.

Polis, tutuklanan 7 kişinin halkı kışkırtıcı yayınlar yaptıkları gerekçesiyle bugün gözaltına alındıklarını ve şahısların evlerinde de aramanın sürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan 7 kişinin 2 yıl hapis ve 640 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Gazetenin yönetim kurulunda yer alan şarkıcı Denise Ho da gözaltına alınanlar arasında.

Polis gözaltına alınanların isimlerini açıklamazken Stand News'te çalışmış 2 editörün yanı sıra yönetim kurulunda görev alan şarkıcı Denise Ho ve eski milletvekili Margaret Ng'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Hong Kong polisi bugün yaptıkları açıklamada ofiste bulunan 500 bin Hong Kong dolarına el konulduğunu duyururken bankadaki 61 milyon Hong Kong dolarını da dondurma kararı aldı.

BASIN KARTINA VE CİHAZLARA EL KONULDU

Stand News Editörü Ronson Chan, gözaltına alındığını ardından da serbest bırakıldığını çektiği bir video ile sosyal medya hesabından takipçileri paylaştı. Chan, polisin basın kartına ve elektronik cihazlarına da el koyduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşu Hong Kong Watch'un kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO'su olan Benedict Rogers, haber kuruluşlarına düzenlenen baskın ve gözaltlarının basın özgürlüğünü kısıtladığına ve bunun bir saldırı olduğunu söyledi. Haber kuruluşlarına düzenlenen baskın ve tutuklamalar, Çin hükümetinin muhalif hareketleri ve isyanları engellemeye çalışmasından kaynaklanıyor.

HONG KONG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Hong Kong’un üst düzey isimlerinden John Lee bir açıklama yayınladı. Lee, “Gazetecilik ulusal güvenliğe karşı bir alet olarak kullanılmamalı” dedi.

Lee, polis baskınını desteklediklerinin altını çizdi.

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