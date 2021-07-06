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"Hong Kong'da Gizlilik Yasası Değişikliği, Google, Facebook ve Twitter Gibi Şirketlerin Gitmesine Neden Olabilir"

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Google, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerini barındıran bir Asyalı endüstri grubu, Çin’in gizlilik yasalarını değiştirme adımları gerçekleşirse bu şirketlerin Hong Kong’da hizmet sunmayı bırakabileceğini söyledi.
"Hong Kong'da Gizlilik Yasası Değişikliği, Google, Facebook ve Twitter Gibi Şirketlerin Gitmesine Neden Olabilir"

Google, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerini barındıran bir Asyalı endüstri grubu, Çin’in gizlilik yasalarını değiştirme adımları gerçekleşirse bu şirketlerin Hong Kong’da hizmet sunmayı bırakabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Google, Facebook, Twitter, Apple Inc ve LınkedIn gibi şirketleri barındıran Asya İnternet Koalisyonu, gizlilik yasasındaki değişiklik ihtimaline karşı bir mektup yazdı.

Hong Kong’daki gizlilik yasasında teklif edilen düzenlemeye göre, kişilerin “ciddi yaptırımlarla” karşılaşma ihtimali artıyor.

Mektupta koalisyon “Kişileri hedef alan yaptırımlar uygulamak küresel normlar ve trendlerle uyuşmuyor. Teknoloji şirketleri için yaptırımlardan kaçınmanın yolu Hong Kong’da yatırım yapmak ve hizmet vermekten kaçınmak.” ifadeleri yer aldı. 

Hong Kong’da 2019 yılında gerçekleşen demokrasi yanlısı protestolar döneminde kişilerin veya şirketlerin özel bilgilerinin yayımlandığı çok sayıda olay yaşanmıştı. Protestoların iki tarafından da polisler, siyasetçiler, gazeteciler, aktivistlerin kişisel bilgileri paylaşılmıştı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, söz konusu değişikliğin yalnızca “yasa dışı doxlamayı”* kapsayacağını söyledi. Lam, gizlilik yasasının da ulusal güvenlik yasası gibi "kötü gösterildiğini" savundu.

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