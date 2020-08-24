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Hong-Kong’da ilk kez bir hastaya ikinci kez Covid-19 teşhisi kondu

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Hong-Kong’da ilk kez bir hastaya ikinci kez Covid-19 teşhisi kondu
Hong-Kong’da ilk kez bir hastaya ikinci kez Covid-19 teşhisi kondu

Hong-Kong’da araştırmacılar, koronavirüse yakalanıp da iyileşen bir hastaya dört ay sonra yeniden Covid-19 teşhisi konduğunu açıkladı.

Bunun ikinci kez Covid-19 teşhisi konan ilk vaka olduğu belirtiliyor.

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir açıklama yayımlayarak “Genç ve sağlıklı olduğu görülen bir hastada ilk teşhisten 4,5 ay sonra ikinci kez Covid-19 teşhisi kondu” dedi.

Bu gelişme, koronavirüse yakalandıktan sonra elde edilen bağışıklığın sadece birkaç ay sürdüğünü göstermesi ve virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları bakımından önemli görülüyor.

Uzmanlar, dünya çapında milyonlarca koronavirüs vakası olduğu göz önünde bulundurulduğunda, az sayıda kişinin birkaç ay sonra virüse yeniden yakalanmasının umulmadık bir şey olmadığını söylüyor.

Doktorlar daha önce de ABD’de birçok yeniden enfekte olma vakasından söz etmiş, ancak bunların hiçbiri ayrıntılı testlerle kesin kanıtlanmamıştı.

Hong Kong’daki araştırmacıların, birinci ve ikinci teşhislerde inceledikleri virüs örneklerinde önemli farklılıklar bulması, hastanın ikinci kez Covid-19’a yakalandığının kesin göstergesi olarak görülüyor.

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