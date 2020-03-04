  • BIST 110.785
  • Altın 320,144
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Hong Kong'da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı

» »
Hong Kong'da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı
Hong Kong'da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı

Hong Kong’da yetkililer bir köpekte insandan hayvana Koronavirüs bulaşma vakası olduğunu doğruladı.

Sputnik'in haberine göre; Şubat ayı sonunda Kovid-19 teşhisi konan bir hastanın köpeğine de yapılan testlerde Koronavirüs izlerine rastlanmıştı. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayan köpek karantinaya alınmıştı. Köpeğe bugün yapılan testlerin sonucunun hafif-pozitif çıktığı belirtildi.

Hong Kong hükümetinin resmî internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü (AFCD) 4 Mart'ta köpeğin Kovid-19 testlerinin hafif-pozitif olduğunu, bunun da az miktarda enfekte olduğu anlamına geldiğini söyledi. Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi uzmanları, test sonuçlarının köpeğin az miktarda virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini ve bunun da büyük olasılıkla virüsün insandan hayvana bulaşması durumu olduğu konusunda görüş birliğine vardı.”

Açıklamada, karantina altında tutulan köpeğin şu anda Kovid-19 ile ilgili herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı ve sonraki testlerin negatif çıkması durumunda sahibine teslim edileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitim Bakanlığı CORONA kararını değiştirdi04 Mart 2020 Çarşamba 12:38
  • Türkiye'de maskede fahiş fiyat artışı nedeniyle 9 firmaya idari para cezası04 Mart 2020 Çarşamba 12:17
  • Koronavirüs: Covid-19 hastalığını çocuklara nasıl anlatabiliriz?04 Mart 2020 Çarşamba 11:16
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne YARDIM yazıp 2802’ye mesaj göndererek, 5 TL bağışta bulunabilir04 Mart 2020 Çarşamba 11:13
  • Sağlık Bakanlığı, Bağış İçin Koop Bank’ta Hesap Açtı03 Mart 2020 Salı 21:12
  • ‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’03 Mart 2020 Salı 19:52
  • Irak Ve Cezayir'de Yeni Tip Koronavirüs Vakaları Artıyor03 Mart 2020 Salı 11:09
  • Çin’de Kovid-19 Salgınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2 Bin 945’e Yükseldi03 Mart 2020 Salı 10:55
  • İtalya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 52'ye Yükseldi03 Mart 2020 Salı 10:25
  • Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüsün Tehdit Ettiği İran'a Uzman Ekip Gönderdi03 Mart 2020 Salı 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti