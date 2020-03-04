Hong Kong'da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı

Hong Kong’da yetkililer bir köpekte insandan hayvana Koronavirüs bulaşma vakası olduğunu doğruladı.

Sputnik'in haberine göre; Şubat ayı sonunda Kovid-19 teşhisi konan bir hastanın köpeğine de yapılan testlerde Koronavirüs izlerine rastlanmıştı. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayan köpek karantinaya alınmıştı. Köpeğe bugün yapılan testlerin sonucunun hafif-pozitif çıktığı belirtildi.

Hong Kong hükümetinin resmî internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü (AFCD) 4 Mart'ta köpeğin Kovid-19 testlerinin hafif-pozitif olduğunu, bunun da az miktarda enfekte olduğu anlamına geldiğini söyledi. Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi uzmanları, test sonuçlarının köpeğin az miktarda virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini ve bunun da büyük olasılıkla virüsün insandan hayvana bulaşması durumu olduğu konusunda görüş birliğine vardı.”

Açıklamada, karantina altında tutulan köpeğin şu anda Kovid-19 ile ilgili herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı ve sonraki testlerin negatif çıkması durumunda sahibine teslim edileceği belirtildi.