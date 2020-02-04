  • BIST 120.331
  • Altın 302,944
  • Dolar 5,9829
  • Euro 6,6108
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hong Kong'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

» »
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Hong Kong'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak'ta Hong Kong'a geldi. 

İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesi'ne alınarak koronavirüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenses Margaret Hastanesi'ne nakledildi.

Koronavirüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti.  

Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan gün içinde yapılan açıklamada, koronavirüsten can kaybı 426, tespit edilen koronavirüs vakasının ise 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.

Çin dışında koronavirüsten ilk can kaybı da Filipinler'de yaşanmıştı. Böylelikle koronavirüsten dünya genelinde yaşanan can kaybı 427’ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Yeni Tip Koronavirüs Salgınında Ölenlerin Sayısı 361’e Yükseldi03 Şubat 2020 Pazartesi 10:27
  • Koronavirüs: Çin dışındaki ilk ölüm vakası Filipinler'de görüldü02 Şubat 2020 Pazar 14:22
  • Çinli yolcu THY uçağından indirildi31 Ocak 2020 Cuma 20:48
  • Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor31 Ocak 2020 Cuma 20:28
  • Honda ve Toyota, koronavirüs salgını gerekçesiyle Çin'deki üretimlerine ara verdi30 Ocak 2020 Perşembe 15:42
  • Çin'in tüm bölgelerinde koronavirüs saptandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı30 Ocak 2020 Perşembe 11:02
  • Havayolları Çin uçuşlarını durduruyor29 Ocak 2020 Çarşamba 20:24
  • British Airways Çin'e uçuşları durdurdu29 Ocak 2020 Çarşamba 13:52
  • Starbucks, Çin'de 2 bin şubesini kapattı29 Ocak 2020 Çarşamba 12:56
  • Koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi29 Ocak 2020 Çarşamba 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti