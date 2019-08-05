  • BIST 99.861
  • Altın 260,309
  • Dolar 5,5542
  • Euro 6,1794
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor

» »
Haftalardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong’da geniş katılımlı genel grev düzenleniyor. Özerk Yönetim Başkanı Lam, eylemlerin Hong Kong’un refah ve istikrarını tehlikeye soktuğunu belirtti.
Hong Kong’da protestolar genel grev ile devam ediyor

Hong Kong'da geniş kapsamlı bir genel grev düzenlenirken Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, protesto hareketinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Protestocuların, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesini çok riskli bir duruma soktuğunu belirten Lam, hukukun ve düzenin yeniden sağlanması için kararlı bir şekilde hareket edeceklerini kaydetti. Çin İrtibat Bürosu'na yumurta ve boya fırlatılması, Çin bayrağının limanda denize atılması gibi eylemlerin, "Tek ülke, iki sistem” prensibini tehdit ettiğini söyleyen Özerk Yönetim Başkanı, burada Hong Kong'un refah ve istikrarının söz konusu olduğunu belirtti. Göstericilerin Pekin yönetimine çok yakın olmakla suçladığı Lam, kendisine yöneltilen istifa çağrılarını da tekrar geri çevirdi.Hong Kong'da, organizatörlerin verdiği bilgilere göre en az 24 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen genel grev nedeniyle Pazartesi sabahı ulaşımda ciddi aksamalar oldu. Göstericilerin metro ağının ve caddelerin bir kısmını tuttuğu, havalimanında 200'den fazla uçuşun iptal olduğu ve bazı metro ve otobüs hatlarının seferlerini yapamadığı bildiriliyor.

49891996_401.jpg

Hong Kong'da Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısını protesto amaçlı gösteriler, dokuzuncu haftasında da aynı yoğunlukta devam ediyor. Hafta sonunda göstericiler ile polis arasındaki çatışmalarda 44 kişinin gözaltına alındığı, polisin yine göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendirilen protestolar, Pekin hükümeti tarafından sert bir dille kınanıyor.49880492_401.jpg

Ne olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyerek, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Göstericilerin liderleri ise, yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay dalga havuzunda arıza: Tsunami gibi insanlara vurdu, 44 kişi yaralandı (Video)31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Pakistanlı muhabir sel içinde haber sundu: Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor (Video)30 Temmuz 2019 Salı 13:54
  • Rusya’da ayı, balık fabrikası çalışanlarını böyle korkuttu (Video)30 Temmuz 2019 Salı 10:58
  • Hong Kong'da protestolar sürüyor28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Rusya'da polis muhalif siyasetçiyi kanepesiyle ofisinden çıkarıp gözaltına aldı26 Temmuz 2019 Cuma 14:44
  • Kim: Yeni taktik füze denemesi Güney Kore için bir uyarı26 Temmuz 2019 Cuma 11:32
  • Tayvan'da erkek lise öğrencilerine okulda etek giyme izni verildi25 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
  • Güney Kore’den Rus jetlerine 360 kez uyarı ateşi: Rusya soruşturma istiyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  • Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı23 Temmuz 2019 Salı 11:12
  • Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti