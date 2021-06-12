Hong Kong’da protestoların sembol ismi Chow 6 ay sonra özgür

Hong Kong’da 2019 yılında gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolar sırasında izinsiz gösteri organize etme suçundan hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivist Agnes Chow serbest bırakıldı. Normal şartlarda 10 ay hapse çarptırılan Chow’un cezasında olumlu davranışları nedeniyle indirime gidildiği öğrenildi.

2019-2020 Hong Kong protestoları, suçluların Çin anakarasına iade edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı tepki olarak başlatılmış, kitlesel bir boyut kazanan protestolarda bazı kamu kurumlarının işgal edilmesi Çin hükümetinin sert tepkisine neden olmuştu. Protestoların öne çıkan ismi Chow ile birlikte Wong 13.5 ay, Lam ise 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.