Hong Kong'da 'şemsiye devrimi' sokaklarında dans ve müzik

Hong Kong'da, demokrasi savunucularının 2014 yılındaki kitlesel protestolarına sahne olan Mong-kok sokakları artık sokak sanatçıları ve dansçılarla dolup taşıyor.

Hong Kong'da, üç yıl önce demokrasi savunucularının "şemsiye devrimi" adlı sokak protestolarına sahne olan Mong-kok bölgesi, şimdilerde sokak sanatçılarının müzik ve dans gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en önemli finans merkezlerinden Hong Kong'un filmlere konu olan sokaklarında küçük gruplar halinde canlı müzik performansları sergileyen sanatçılar, Rock ve Pop müzik türündeki şarkıları söylerken izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Hong Kong halkının, kendi liderlerini Çin merkezi hükümetinin belirlediği adaylar arasından seçme kararı üzerine 2014'te yüz binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı protesto gösterilerine sahne olan Mong-kok bölgesi de şimdilerde sokak sanatçıları ve dansçılarla dolup taşıyor.

Sokaklarda Çince’nin Kantonca ve Mandarin lehçelerinde söylenen şarkıların yanı sıra Batı dillerindeki müzikler de yankılanıyor.

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi üzerine şemsiye açarak kendilerini savundukları için uluslararası kamuoyunda "şemsiye devrimi" olarak adlandırılan protestoların ardından geçen sürede sokakların çehresindeki değişiklik de dikkati çekiyor.

Sanatçılar, modern ve geleneksel Çin müziği eşliğindeki performanslarıyla yerli ve yabancı turistlere ilginç eğlence deneyimi yaşatıyor.

Sokaklarda belirli aralıklarla toplanan kalabalık, performanslara eşlik ederken, sanatçılar Hong Kong gecelerine farklı bir renk katıyor. Müziğin ritmine kendini kaptıran yaşlı müzisyen ve dansçılar, "break dans" yaparak ve Michael Jackson’ın figürlerini sahneleyerek sokakları metropol panayırına dönüştürüyor.

Müzik tutkunları, yağan yağmura aldırış etmeden takip ettikleri sokak sanatçılarının performanslarını Hong Kong'da demokrasi savunucularının sembolü olan "sarı renkli şemsiyeler" açarak izliyor.