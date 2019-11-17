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Hong Kong’daki protestolarda bir kişi ok ile vuruldu

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Hong Kong’da devam eden protestolarda bir medya irtibat sorumlusu ok ile bacağından vuruldu.
Hong Kong’daki protestolarda bir kişi ok ile vuruldu

DHA’nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, sağlık görevlisinin bacağının arka kısmından okla vurulduğu görüldü.

Protestolar hakkında geçen yıl kitap yayınlayan yazar Antony Dapiran, eylemcilerin Hung Hom bölgesindeki bir köprüyü polisin geçişini engellemek için barikatlarla kapattığı, barikatları da ateşe verdiğine ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Polisin, yer yer eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

Daha önce eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullandığı, bambudan inşa ettiği mancınık ile kiremit attığı görülmüştü.

Ne olmuştu?

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül’de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.

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