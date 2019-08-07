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Hong Konglu avukatlardan "sessiz" adalet talebi

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Hong Kong’da devam eden gösterilere hukukçular da düzenledikleri sessiz yürüyüşle destek verdi. Avukatlar hükümetin keyfi kovuşturmalara son vermesini talep ediyor.
Hong Konglu avukatlardan "sessiz" adalet talebi

Hong Kong’da özerk yönetime karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Çarşamba günü yüzlerce avukat gösterilere destek vermek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Haziran ayında da bir yürüyüş düzenleyen avukatlar, gösteriler başladığından bu yana ikinci kez eylemlere katılmış oldu. Avukatlar, eylemcilerin yasaların uygulanma yöntemlerine ilişkin bağımsız bir inceleme talebine destek veriyor. Aynı zamanda da Adalet Bakanlığı'nın eylemcilere karşı yürüttüğü siyasi güdülü kovuşturmalar da avukatların protesto nedenlerinden biri.

Hükümet yanlısı ve karşıtı göstericilere farklı muamele tepkisi

Gösterilere katılan avukatlardan Anitap Yip, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin korku iklimi yaratma yöntemlerini eleştirdi. Polisin hükümet yanlısı ve karşıtı göstericilere farklı muamelesine atıfta bulunan Yip, "Keyfi kovuşturma yürütüyorlar. İnsanlar hükümete nasıl güven duyabilir ki?" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyerek, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Göstericilerin liderleri ise, yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Hong Kong'da polis, Haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde 500'den fazla eylemciyi gözaltına aldı. Söz konusu protestoculardan "isyanla" suçlanan onlarca protestocu 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

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