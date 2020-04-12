Hong Konglu bilim insanları: Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız

Hong Kong'da koronavirüs vakalarının akciğer dokusuyla yapılan bir araştırma, Kovid-19'un Sars'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten doktorlardan biri, "Salgının Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız" dedi.

Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez Kovid-19 hastalarının akciğer dokularının incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. 6 tane yeni tip koronavirüs hastası araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.

'SARS'tan çok daha tehlikeli'

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, araştırmanın sonunda Kovid-19'un 48 saat içinde 100'e yakın kez türeyebileceği, bu sayısının SARS için 10 ila 20 arasında olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Kovid-19'un SARS virüsünden daha yavaş bağışıklık ve solunum yanıtlarına neden olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Dr. Jasper Chan Fokwoo, "Bu virüs ninja gibi, vücut içinde bağışıklığı düşürüp ürüyor" dedi.

'Tedbirlerin sürmesi gerekiyor'

Bilim insanları düşük şiddette semptom ya da görülmeyen semptomların virüsün kontrol edilmesini zorlaştırıldığını bu nedenle tedbirlerin sürmesi gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, "Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiç yolu yok" açıklamasında bulundu.