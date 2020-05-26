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Hong Kong'un lideri Çin'in "ulusal güvenlik yasasını" savundu

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Hong Kong'un lideri Çin'in "ulusal güvenlik yasasını" savundu
Hong Kong'un lideri Çin'in "ulusal güvenlik yasasını" savundu

Hong Kong'un lideri Carrie Lam, Çin'in kentte ulusal güvenlik yasasını uygulamaya koyma yönündeki adımlarının ardından, kentin gelecekteki özerkliği konusunda soru işaretlerinin artması ile birlikte yeniden ortaya çıkan protestolar ve artan uluslararası endişeler ortamında, Çin'in bu çabalarını destekledi.

Lam, Salı günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, lokal yerleşiklerin planlanan yasama adımını desteklediğini söylerken, yabancı hükümetlerden gelen eleştirileri reddetti. Lam, yeni güvenlik yasasının caddelerdeki protestoları ya da kendisine yönelik görevi bırakma çağrılarını yasaklayacağı savının doğru olmadığını söyledi ve Hong Kong'da özgürlüklerin korunacağı taahhüdünde bulundu.

Lam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz çok özgür bir toplumuz, bu nedenle şu anda, insanlar ne söylemek istiyorlarsa söyleme özgürlüğüne sahipler," dedi ve "Kong Kong'un heyecanı ve hukuk devleti, yargı bağımsızlığı çerçevesindeki temel değerler ve halkın sahip olmaktan hoşnut olduğu çeşitli hak ve özgürlükler burada olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Lam'ın bu açıklamaları, Pekin yönetiminin Hong Kong'un yasalarını aşarak, yönetimin yıkılması, ayrılıkçılık, terörizm ve yabancıların iç işlerine karışması gibi durumları yasaklayan yeni ulusal güvenlik yasasını uygulamaya koyma yönündeki planlarını açıklamasının ardından geldi. Bu yasanın kilit detaylarına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

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