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Honolulu'da "akıllı telefon zombilerine" karşı yasa

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Honolulu'da "akıllı telefon zombilerine" karşı yasa
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Honolulu kenti, karşıdan karşıya geçerken telefonlara ve diğer dijital cihazları yasaklayan dünyanın ilk şehri oldu.

İnsanların dikkatinin dağılması sonucu yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaları azaltmayı amaçlayan yasa, geçen Temmuz'da kabul edilmişti ve bugün yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, ilk kez kuralı ihlal edenler 15 ila 35 dolar, ihlali tekrarlayanlar ise 99 dolara kadar para cezası alabilecek.

Ancak, acil durumlarda yapılan aramalar yasak kapsamında tutulacak.

Yasada, "hiçbir yaya mobil elektronik cihazlara bakarken, karşı dan karşıya geçemez" deniyor.

ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi "dikkati dağılmış bir şekilde yürümeyi" iki yıl önce yaralanma riskleri arasına almıştı. Güvenlik Çalışmaları Enstütüsü de aynı yıl yaptığı araştırmada yüzlerce Amerikalı yayanın telefonlarıyla uğraşırken yaralandığını açıklamıştı.

Başka ülkelerde de "Akıllı telefon zombileri" adı verilen sorunla başa çıkmak için kullanıcıları gelen trafik konusunda uyaran bir uygulama ve trafik ışıklarıyla beraber renk değiştiren kaldırımlar yapılmıştı.

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