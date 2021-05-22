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Honor, Akıllı Saat Deneyimi Yaşatacak Yeni Akıllı Bilekliği Band 6'yı Türkiye'de Satışa Sundu

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Honor, en yeni akıllı bileklik modeli olan Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu. Honor Band 6, özellikleriyle olmasa da büyük ekranıyla akıllı saat benzeri bir deneyim sunuyor
Honor, Akıllı Saat Deneyimi Yaşatacak Yeni Akıllı Bilekliği Band 6'yı Türkiye'de Satışa Sundu

Honor, en yeni akıllı bileklik modeli olan Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu. Honor Band 6, özellikleriyle olmasa da büyük ekranıyla akıllı saat benzeri bir deneyim sunuyor.

Çinli tüketici elektroniği şirketi Honor, bu yılın başlarında duyurmuş olduğu yeni akıllı bileklik modeli Honor Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu. Bir akıllı bilekliğe göre oldukça büyük bir ekrana sahip olan Honor Band 6, bu sayede özellik olarak olmasa da tasarım ve deneyim açısından akıllı saatleri aratmıyor.

1,47 inç büyüklüğünde bir dokunmatik OLED ekran ile gelen Honor Band 6, selefine kıyasla yüzde 148 daha büyük bir ekran sunarak daha kolay bir kullanım sunuyor. Çoğu akıllı bileklikten daha geniş bir ekrana sahip olan Honor Band 6, bu sayede akıllı saat benzeri bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor.

Honor Band 6, kullanıcının kalp ritmini 7/24 takip ediyor ve olağandışı bir durumda kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca 10 farklı egzersiz modu bulunan akıllı bileklik, bu sayede aktif bir yaşama sahip olan kullanıcıların verilerini düzenli olarak takip edebilmesini de mümkün kılıyor. Ayrıca Honor Band 6'nın kandaki oksijen seviyesini de düzenli olarak takip ettiğini belirtelim.

Sadece 10 dakikalık şarj ile 3 gün kullanılabilen, tam şarjla ise 14 gün kullanım imkanı sunan Honor Band 6, 5 ATM'ye kadar suya karşı dayanıklılık da sunuyor. Honor tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak Honor Band 6, 479 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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