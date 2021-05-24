Honor resmen duyurdu: Google uygulamalarını çalıştıracak

Huawei, ABD ambargosundan etkilenmemesi ve ayakta kalabilmesi için Honor'u satmıştı. Bu hamle ile Honor'un Google ve Qualcomm gibi Amerikan şirketleriyle çalışmasının önünde herhangi bir engel kalmadı. Bu sayede Honor rakipleriyle eşit şartlarda savaşmaya devam edecek.

Honor, Huawei çatısından ayrıldıktan sonra tüm mesaisini formaliteleri halletmek ve yeni sözleşmeler imzalamakla geçirdi. Qualcomm'un Honor'a işlemci tedarik edeceği artık kesin olarak biliniyor. Geriye kalan tek şey Google Mobil Hizmetleri (GMS) için Google ile anlaşmaktı. Çinliler bunu da başarmış görünüyor.

Honor akıllı telefonların uluslararası pazarda Google uygulama ve hizmetleriyle satışa sunulacağı bildirildi. Bu bir duyum veya spekülasyon değil. Bizzat şirketin kendisi tarafından açıklandı.