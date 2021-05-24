  • BIST 1.452
  • Altın 508,118
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Honor resmen duyurdu: Google uygulamalarını çalıştıracak

»
Huawei’den ayrılan Honor markası ABD yaptırımlarının dışında kaldı. Honor 50 serisi, Google uygulamaları ve hizmetlerini çalıştıracak
Honor resmen duyurdu: Google uygulamalarını çalıştıracak

Huawei, ABD ambargosundan etkilenmemesi ve ayakta kalabilmesi için Honor'u satmıştı. Bu hamle ile Honor'un Google ve Qualcomm gibi Amerikan şirketleriyle çalışmasının önünde herhangi bir engel kalmadı. Bu sayede Honor rakipleriyle eşit şartlarda savaşmaya devam edecek.

Honor, Huawei çatısından ayrıldıktan sonra tüm mesaisini formaliteleri halletmek ve yeni sözleşmeler imzalamakla geçirdi. Qualcomm'un Honor'a işlemci tedarik edeceği artık kesin olarak biliniyor. Geriye kalan tek şey Google Mobil Hizmetleri (GMS) için Google ile anlaşmaktı. Çinliler bunu da başarmış görünüyor.

Honor akıllı telefonların uluslararası pazarda Google uygulama ve hizmetleriyle satışa sunulacağı bildirildi. Bu bir duyum veya spekülasyon değil. Bizzat şirketin kendisi tarafından açıklandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ESA'nın yeni görevi: Ay toprağından oksijen üretilecek22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:36
  • 'Dünyanın en hızlı seri üretim aracı' için teslim tarihi verildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:31
  • iPhone 12, 2021 İlk Çeyrekte En Çok Satılan Telefon Oldu (Galaxy S21 İlk 10'a Bile Giremedi)22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:29
  • Siber saldırıların yeni oyuncuları sosyal mühendislere dikkat!22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:33
  • Orijinal Xbox'ta 20 Yıldır Gizli Olan Bir 'Sürpriz Yumurta' Keşfedildi22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:37
  • Honor, Akıllı Saat Deneyimi Yaşatacak Yeni Akıllı Bilekliği Band 6'yı Türkiye'de Satışa Sundu22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
  • Internet Explorer yeni işletim sistemlerinde çalışmayacak21 Mayıs 2021 Cuma 22:54
  • Xiaomi, Erişilebilirliği İnovasyonla Geliştiriyor21 Mayıs 2021 Cuma 19:04
  • Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti21 Mayıs 2021 Cuma 18:06
  • Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi21 Mayıs 2021 Cuma 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti