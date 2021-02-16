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Horlamaya çözüm,dil kaslarına elektrik vermek

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İngiltere’de geliştirilen bir cihazın kullanıcının diline elektrik akımı vererek horlamayı yüzde 20 oranında azalttığı saptandı.
Horlamaya çözüm,dil kaslarına elektrik vermek

İngiltere’de geliştirilen bir cihazın kullanıcının diline elektrik akımı vererek horlamayı yüzde 20 oranında azalttığı saptandı.

Horlama, sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığını tehdit ediyor, tedavi edilmediği sürece yaşam kalitesinde ciddi kayıplara neden oluyor. Uzmanlara göre, hareketsiz yaşam tarzı horlama ve uyku apnesini tetikleyerek, önemli sağlık sorunlarına sebep oluyor. Horlamayı önlemek için pek çok proje yürütülüyor. İngiltere’de geliştirilen bir cihaz bu projelerden sadece bir tanesi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, dile takılan cihazın horlamayı yüzde 20 oranında azalttığı saptandı. Londra merkezli Signifier Medical Technologies tarafından geliştirilen cihaz gün boyunca kullanıcısnın diline düşük miktarda elektrik akımı veriyor.

EXciteOSA adı verilen cihaz verdiği elektirk akımı sayesinde dil kaslarını güçlendiriyor. Şirket bunun korlamayı azalttığı iddiasında. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dil kaslarının güçlendirilmesi sayesinde kişinin solunum yolu da uyku sırasında açık kalıyor.

Şirket cihazı ABD’de 750 dolar, İngiltere’de ise 648 sterlin fiyat etiketi ile satışa sundu.

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