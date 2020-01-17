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Horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti

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Horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti
Horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti

İstanbul Sultanbeyli'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı.

Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

 

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