Horozoğlu Belediye Meclis Toplantısında Konuşma Yaptı

ETNIK KIMLIĞIMIZIN SIMGESI OLAN BAYRAĞIMIZI INDIRIP, KIBRIS TÜRKLERINE AÇIKÇA AYRIMCILIK VE IRKÇILIK YAPTINIZ

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri, Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Williams’ı protesto etti.

Eylem esnasında Belediye Meclisi toplantısına Kıbrıslı Türkleri temsilen üç protestocunun katılmasına izin verildi. Bunlardan biri İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman, ikincisi geçmiş dönem Konsey başkanlarından ve Britanyalı Kıbrıs Türk Derneği Y.K. Üyesi Çetin Ramadan ve de Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu oldu.

Waltham Forest sınırları içerisinde yaşayan KTGAB Başkanı Horozoğlu, toplantıda Williams’a hitaben bir konuşma yapması için seçildi. Horozoğlu Waltham Forest Belediyesi meclis toplantısına katılarak, belediye lideri Grace Williams’a “Neden benim etnik kökenimdeki insanlara karşı ayrımcılık yapıyorsun? Varlığımız seni neden rahatsız ediyor? Britanya bayrağını yükselttikten sonra aşağı indirirsem bütün Britanyalılar gücenmez mi?” diye hitap etti.

“Etnik kimliğimizin simgesi olan bayrağımızı indirip, Kıbrıs Türklerine açıkça ayrımcılık ve ırkçılık yaptınız” diyen Horozoğlu, “Biz buradayız, ve hiçbir yere gitmeyeceğiz!” vurgusunu yaptı. Horozoğlu taleplerini de “Williams’in derhal istifa etmesi, özür dileyerek bayrağımızın tekrar yukarıya çekilmesi ve Waltham Forest Belediyesi’nden bir özür açıklaması” diye sıraladı. Williams ise “Bunun tüm toplumumuzda yarattığı üzüntüyü kabul ediyorum. Bunun tüm toplumumuz için ne kadar hassas, ne kadar önemli bir mesele olduğunu da. Bayrağı indirme kararını kolay almadım ve bu Kuzey Kıbrıs’taki durumla ilgili bir yorum da değildi. Kamusal alanların herkes tarafından ve herkesin yararına kullanılması gerektiği yönündeki görüşüme dayanarak karar aldım. Bu yüzden gelecekte de Birleşik Krallık tarafından tanınmayan bölgelerin bayraklarının asılmaması konusunda çok netim” dedi.